L'ANALISI

UDINE Sono stati 786 i minori stranieri non accompagnati presenti nel primo trimestre 2020 in Friuli Venezia Giulia, scesi a 554 se contati alla data precisa del 30 marzo. Il complessivo e i dettagli sono appena stati pubblicati dalla Regione sul proprio sito istituzionale, nel dossier della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione. Un numero in calo rispetto ai 939 minori contati alla fine dell'anno scorso, ma in crescita di 110 unità rispetto al primo trimestre 2019. Ciò che resta invece praticamente stabile nel tempo è l'età dei minori non accompagnati presenti in regione: nella stragrande maggioranza hanno 17 anni e sono prossimi a diventare maggiorenni. Non smentisce il trend, infatti, la fotografia del primo trimestre dell'anno: su 554 presenze, c'erano 419 diciasettenni, di cui 417 maschi e due femmine. La restante quota era concentrata poco sotto, a 16 anni, con 108 unità. A questi si aggiungevano 20 quindicenni e 6 quattordicenni. Presente un unico caso di un undicenne. Tre i Paesi da cui si registrano i maggiori flussi: Bangladesh (204 minori tutti maschi), Pakistan (194 ragazzi, anche in questo caso tutti maschi) e Kosovo, da cui sono arrivati 177 giovanetti anche in questo caso tutti maschi. Le altre presenze significative riguardano i provenienti dall'Afghanistan (84), dall'Albania (75) e dall'Egitto, 26 persone.

LE CIFRE

Tutte sotto le dieci unità le presenze da Marocco, Somalia, Senegal, Cina, Siria, Guinea, Gambia, Kenya e India. Se si considerano i dati di stock, cioè le presenze a fine marzo, Trieste risulta il Comune con il maggior numero di stranieri minorenni affidati (261), seguito da Udine con 105 unità e da Muggia con 27. Analizzando invece i dati di flusso e le presenze nelle case di accoglienza, dopo Triste e Udine che restano ai vertici con numeri pressoché analoghi, in terza posizione si colloca Cividale con 124 unità, seguito da Gorizia (50) e da Cercivento con 46 ospiti in strutture di accoglienza.

RICHIEDENTI ASILO

La Regione ha aggiornato al 27 luglio anche i dati relativi alle persone straniere richiedenti o titolari di protezione internazionale presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, stilando il dossier con dati delle Prefetture e degli enti locali titolari di Siproimi, ex Sprar. Complessivamente sono 61 su 215 i Comuni ospitanti, pari al 28,37% degli enti locali, in cui si trovano 3.100 persone, per un'incidenza dello 0,26% sulla popolazione regionale costituita da 1 milione 211mila 357 unità. A Trieste, le 1.211 presenze sono suddivise tra 1.105 unità nelle strutture temporanee e 289 nelle strutture Siproimi; a Udine si contano 1.085 persone di cui 938 nelle strutture temporanee e 106 in quelle Siproimi. A Gorizia la presenza totale è di 435 unità, a Pordenone si contano 296 migranti presenti nelle strutture temporanee e 73 in quelle Siproimi, per complessivi 369 soggetti. A Pordenone ospitano 17 Comuni su 50, pari al 34 per cento; in provincia di Udine sono 34 gli enti locali ospitanti su 134 (25,37%) e a Gorizia 6 su 25, cioè il 24 per cento.

Antonella Lanfrit

