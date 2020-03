IL BOLLETTINO

UDINE Si sono aggravate le condizioni del medico di medicina generale di Udine colpito da coronavirus, che ieri è stato ricoverato in ospedale. I casi positivi salgono vertiginosamente, sfiorando quota 6122 in Fvg, con un incremento mai registrato prima dall'inizio dell'emergenza: 153 casi in più nell'arco di un solo giorno. Anche i nuovi decessi aumentano: sono 5 in più rispetto a mercoledì, che portano il totale a 36 morti per Covid-19: 11 a Udine, 1 a Pordenone, 24 tra Trieste e Gorizia. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese (266) e in quello triestino (208); seguono il pordenonese con 113 casi e il goriziano con 28. In questo quadro severo - commenta Riccardi - c'è anche una notizia confortante che riguarda 4 persone dichiarate clinicamente guarite, ovvero secondo il protocollo del Consiglio superiore di sanità si tratta di persone che oltre a non avere più i sintomi del Covid-19 sono risultati negativi a due test per il Coronavirus Sars-CoV-2, svolti consecutivamente a distanza di 24 ore uno dall'altro e a un terzo effettuato non prima di 7 giorni dal primo riscontro risultato positivo. Le altre persone guarite, ma su cui non è stata registrata clinicamente l'eliminazione del virus, sono 37. Restano invece in isolamento domiciliare 359 persone, mentre sono 134 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, 6 in più rispetto al giorno precedente, di cui 29 in terapia intensiva e, in questo caso, il numero è stabile.

S.O.S. MEDICI

La rinuncia porta la data di tempi non sospetti, ma in questo momento di emergenza la rinuncia all'incarico da parte di due medici di base può mettere in difficoltà le comunità. Lo scorso 30 gennaio la dottoressa Elena Baldini e la collega Stefania Ciroi hanno comunicato la rinuncia all'incarico provvisorio di assistenza primaria di medicina generale, ricoperto da entrambe nell'ambito territoriale che comprende i Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castion di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo a decorrere rispettivamente dal 29 marzo e dal 1 aprile. L'AsuFc non può fare altro che prenderne atto.

STRETTA A BUTTRIO

Anche Buttrio, che registra un caso di Covid-19, chiude al pubblico parchi, giardini e aree verdi comunali, dopo alcune segnalazioni da parte della polizia locale. Una misura urgente per contenere l'epidemia ed evitare possibili assembramenti, Ci siamo adeguati al comportamento dei comuni della zona commenta il sindaco Eliano Bassi - La maggioranza della popolazione è ligia, ma ci sono delle eccezioni e allora bisogna prevenire. Buone notizie, invece, per la giovane contagiata che ha sintomi lievi e fortunatamente non ha bisogno di cure particolari e i parenti stretti sono in quarantena.

MASCHERINE DAI FOGOLARS

Il Fvg, tra le sue tradizioni, annovera anche i chiamati Fogolars Furlans. L'ordine delle professioni infermieristiche di Udine in questi giorni ha aperto con loro un canale di comunicazione attraverso l'Ente Friuli nel Mondo. I conterranei presenti a Shanghai hanno così deciso di inviare delle mascherine chirurgiche da destinarsi all'AsuFc. Il responsabile del Fogolar Furlan di Shanghai, Iacopo Luci, si è reso disponibile a gestire la spedizione del materiale. Si tratta di il materiale regolarmente marchiato che, a breve, sarà spedito nella sede dell'OPI di Udine: 200 confezioni per un totale di circa 10.000 mascherine, secondo le prime stime. L'Ordine ha prontamente informato la Federazione nazionale, l'assessorato regionale e l'AsuFc per lo spostamento del materiale.

I VIP IN CAMPO

La cantante Elisa, l'imprenditore Roberto Snaidero, l'economista Alan Friedman, il musicista Remo Anzovino, lo chef Antonia Klugmann e la famiglia Nonino. Sono questi i protagonisti del secondo spot della campagna lanciata dalla regione Io amo il Friuli Venezia Giulia: io resto a casa!.

Lisa Zancaner

