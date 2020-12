MISURE URGENTI

TRIESTE Un nuovo disegno di legge, approvato dalla Giunta regionale, definisce la cornice normativa in cui l'esecutivo del Friuli Venezia Giulia potrà attivare quasi 22 milioni di euro per ulteriori misure urgenti a sostegno dei settori produttivi colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia. «Tenuto conto del perdurare della crisi, abbiamo rilevato la necessità di continuare a sostenere chi ha patito gli effetti della crisi dando riscontro anche alle diverse categorie che fino ad oggi sono rimaste prevalentemente escluse dai ristori sia statali che regionali», è stato il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini. Sarà la Giunta regionale, con una propria delibera, a determinare i beneficiari, i criteri, le tipologie di contributo e le risorse da assegnare specificamente a ciascuna categoria. Il provvedimento sarà discusso e approvato dal Consiglio regionale nella prima finestra utile nel calendario dei lavori a gennaio.

ROTTA BALCANICA

«È intollerabile che aree di pregio naturalistico come la riserva della Val Rosandra si trasformino in discariche di vestiti e di rifiuti abbandonati dagli irregolari in transito. Noi come Regione ci facciamo carico della pulizia dei boschi, ma ora Roma batta un colpo». Così l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, commentando la norma introdotta in Stabilità regionale che assegna 150mila euro ai Comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste per la pulizia dei boschi a seguito del passaggio dei migranti irregolari. «Chi attraversa clandestinamente la frontiera - ha ricordato Roberti - abbandona poi gli abiti per cancellare ogni traccia del passaggio attraverso la Slovenia per evitare la riammissione: così intere aree diventano discariche a cielo aperto».

