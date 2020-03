Attilio Tesser, 61 anni, udinese di Pasian di Prato, è lo stratega che nel maggio scorso ha portato il Pordenone Calcio in serie B per la prima volta nella centenaria storia del club neroverde. Ora la sua creatura è quarta in classifica e si è guadagnata l'appellativo di grande sorpresa del torneo cadetto. «Il pallone può fermarsi tranquillamente - premette l'allenatore dei ramarri del Noncello -. L'importante è che la vita di tutti vada avanti osservando le modalità più adeguate all'emergenza di questi giorni così complicati».

A proposito: com'è cambiata la sua, di vita?

«Al momento non molto. Mi impegno nel mantenere la mia normalità quotidiana di fondo: colazione a casa, capatina al bar per un caffè e due chiacchiere con gli amici, trasferta al Centro De Marchi per la prima fase del lavoro tecnico, pranzo, seduta pomeridiana con i ragazzi, rientro verso le 19. Naturalmente, prima di passare all'allenamento sul campo, tutti ci misuriamo la temperatura corporea».

Ma è preoccupato?

«Cerco di ragionare, lasciandomi guidare dal buonsenso e non dall'emotività del momento».

In che modo?

«Aggiungendo alle norme igieniche di base, come il lavaggio costante delle mani, qualche ulteriore accortezza. Anche nei rapporti sociali uso un pizzico di attenzione più del consueto».

Ritiene che il mondo dell'informazione si stia comportando in modo adeguato?

«Leggere e sentire ogni giorno in tv certe notizie non induce all'ottimismo. Tuttavia sarebbe molto peggio nasconderle».

Quando crede sia possibile tornare alla normalità, per quanto relativa?

«Non faccio previsioni. Credo agli esperti e mi affido agli specialisti della medicina: sono loro che devono dirci cosa fare e fino a quando. Tocca alla scienza dettare le regole e i tempi giusti. Noi possiamo soltanto seguirne le direttive, magari stando ben attenti ai particolari».

È giusto che il calcio si fermi?

«Nell'area del Centro sportivo del Pordenone siamo una trentina, con controlli sanitari costanti, come tutti gli sportivi professionisti. Ma, per esempio, tra 12 giorni dovremmo prendere l'aereo e poi un pullman per andare a giocare a Trapani. Mi sembra piuttosto difficile farlo a cuor leggero».

