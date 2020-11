CRONACA NERA

TARCENTO Si masturbava davanti alla finestra di casa, affacciata sul cortile della scuola elementare di Tarcento, di fronte ai bambini: un 30enne del paese del Friuli collinare, D.C. le sue iniziali, è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione e trasferito in carcere a Udine, in attesa di convalida del fermo. Dovrà rispondere dell'accusa di atti osceni. Le manette sono scattate in flagranza martedì mattina, dopo una segnalazione delle maestre della scuola nei giorni precedenti. Erano stati proprio gli scolari durante la ricreazione ad avvisare le insegnanti di quelle scene ripugnanti, e la dirigente scolastica che ha sporto denuncia. I carabinieri si sono appostati più volte nel corso della precedente settimana fino a cogliere sul fatto l'uomo, impegnato nell'attività di autoerotismo, con il particolare che ciò avveniva solo quando il giovane, che risiede con i genitori, era solo in casa.

MULTATI IN STRADA

Continuano i controlli degli agenti della polizia locale di Udine che ieri, in Borgo Stazione, hanno multato otto persone (cinque al mattino e tre nel primo pomeriggio) perché stavano consumando alcolici e bevande sulla strada dopo averli acquistati in un negozio di alimentari. Per tutti è scattata la sanzione da 400 euro (280 se pagata entro 5 giorni) per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. Martedì sera, invece, gli agenti della municipale hanno sequestrato un'automobile di un cittadino romeno residente in Italia, che circolava con una targa straniera.

DISPERSO A GRADO

Attivata da ieri all'alba una ricerca per persona dispersa in mare, a cinque miglia al largo di Grado, di fronte al Banco d'Orio. Si tratta di un anziano pescatore. Nella tarda serata di martedì è stata trovata la sua barca, abbandonata. La guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, una squadra dei Vigili del fuoco di Gorizia con il supporto dei sommozzatori del Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste ieri lo stavano cercando in mare aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA