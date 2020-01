Ateneo sottofinanziato, sabato la protesta scende in piazza

LA MOBILITAZIONE

UDINE Scende in piazza la protesta contro il cronico sottofinanziamento dell'ateneo friulano. Per rivendicare una perequazione e per sostenere con forza l'Università, voluta a furor di popolo a suo tempo dagli udinesi e dai friulani, nel difficile percorso che affronta per far valere la propria eccellenza.

Sono questi infatti, come li elenca la docente Katia Odorico, gli ingredienti chiave della mobilitazione che è stata già convocata per sabato 11 gennaio alle 15 in piazzetta Antonini, cuore di uno dei poli universitari udinesi, su cui si affaccia anche il rettorato di Palazzo Florio. La manifestazione sarà illustrata nei dettagli martedì prossimo alle 18 al caffè Caucigh di via Gemona. Come spiega Odorico, nel suo ruolo di presidente dell'associazione culturale Lidrîs Furlanis di Talmassons, «da diverso tempo stiamo organizzando con altre associazioni e comitati del territorio, fra cui il comitato per l'autonomia e il rilancio del Friuli, questa manifestazione, che si terrà in piazzetta Antonini sabato prossimo, a sostegno dell'università di Udine. Una mobilitazione per protestare contro il sottofinanziamento, per chiedere la perequazione e per segnalare la difficoltà sostanziale che ha Udine a far valere la propria eccellenza sul territorio. Temiamo gli sviluppi futuri di un mancato investimento su un'università come quella di Udine, fortemente voluta dal popolo friulano», spiega Odorico. A chiamare i friulani in piazza, tutta una serie di sodalizi, capitanati dal comitato per l'autonomia e il rilancio del Friuli, ma anche molti studenti, assicura la docente. «Speriamo che questa prima manifestazione che parte dal basso abbia successo e che Roma ci ascolti. Ma per farci ascoltare da Roma, bisogna che qualcuno alzi la voce».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA