Ateneo, entro 6 mesi sarà varato a Udine il piano strategico

UNIVERSITÀUDINE Varare il nuovo piano strategico dell'Università di Udine entro sei mesi, cioè la bussola per i prossimi sei anni, e caratterizzare l'attività didattica nel segno dell'interdisciplinarietà e dell'internazionalizzazione, per essere attrattivi. Sono gli impegni prioritari che il neo rettore dell'ateneo friulano, Roberto Pinton, ha messo a fuoco ieri presentando la squadra di collaboratori che lo affiancheranno nella gestione dell'ateneo per l'anno accademico 2019-2020. «I mandati sono per un anno, ma l'idea è quella di...