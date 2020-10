IL CASO

UDINE Al via con oggi i test a tappeto (ma su base volontaria) sui dipendenti dell'Università di Udine. Il primo a sottoporsi all'esame sierologico e al tampone all'ospedale Santa Maria della Misericordia, grazie alla campagna in convenzione con l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, sarà proprio il rettore dell'ateneo, Roberto Pinton. E, assieme a lui, il direttore generale. «Domani (oggi ndr) ci sarà un test di prova. Il primo sarà il sottoscritto, poi toccherà al direttore. In questo primo lotto saremo in 45 a sottoporci al test. La prossima settimana gli esami saranno fatti su prenotazione per tutti gli altri. In una settimana dovrebbero aver concluso. In totale circa un migliaio di persone ha aderito a questa iniziativa, che prevede i test sierologici e il tampone, che sarà ripetuto ogni mese. Un grande ringraziamento ai colleghi del dipartimento di area medica che hanno messo in piedi il sistema e all'Asufc che ci ha dato la possibilità». In totale, sinora, sono molto pochi i casi di positività riscontrati ufficialmente. «Mi sono stati segnalati in tutto 10-12 casi fra docenti e studenti». Un'inezia, per un ateneo che conta 15mila studenti con 77 corsi di laurea, 652 prof e 545 impiegati.

IL NUOVO CORSO

Sempre meno studenti nelle aule in presenza, sempre meno dipendenti negli uffici. L'ateneo di Udine si è adeguato. Ma non rinuncia (questa volta, no) all'inaugurazione dell'anno accademico, anche se sembra difficile che possa partecipare live, come annunciato a suo tempo, il ministro Manfredi. «Non abbiamo intenzione di rinviare l'inaugurazione, che resta fissata il 16 novembre. Sicuramente non si farà la solita cerimonia: la formula sarà modificata rispetto a quella prevista. Si deciderà nei prossimi giorni. Non dipende solo da noi, dobbiamo sentire il presidente della Regione e il sindaco di Udine». Una delle ipotesi è un'inaugurazione light per pochi, magari con il ministro collegato a distanza.

GLI AIUTI

In un periodo durissimo per famiglie e imprese sorprende un po' che sia stato utilizzato solo per una piccola parte il plafond di aiuti stanziato dall'ateneo per venire incontro agli studenti che fossero rimasti esclusi dagli altri canali pubblici di sostegno ma che avessero subìto in modo inequivocabile l'impatto della crisi da covid. Ma i numeri non mentono. Del tesoretto stanziato, infatti, al primo round è rimasta sul piatto una grossa fetta, tanto che l'ateneo dovrà rifare un secondo bando. Secondo i numeri forniti dall'università, sono state presentate 92 domande per l'acquisto di hardware, 11 per le Sim semestrali da 100 giga al mese, più altre 34 sia per le schede sia per gli strumenti informatici. In totale, solo per l'hardware sono stati impegnati quindi 35mila euro, cui va aggiunto il budget per le schede già acquistate. Solo 4 studenti hanno chiesto di accedere al bonus trasporti per comprare un abbonamento per i mezzi pubblici e 41 hanno sollecitato un sostegno per il canone d'affitto. Per le locazioni, quindi, si aggiungono circa 18mila euro messi a frutto. Il totale, quindi, arriva a circa 52mila euro, che l'ateneo erogherà subito. Poi, vanno considerate in aggiunta le richieste accoglibili fra le 87 domande di esonero straordinario dalle tasse universitarie. La graduatoria non è ancora stata fatta e non c'è certezza che tutte le istanze saranno accolte. In ogni caso, l'importo totale, a quanto dicono gli uffici, resterà comunque sotto il budget. «Pochi studenti hanno usufruito degli aiuti, anche se sono stati molto pubblicizzati. Non è ben chiaro perché. In ogni caso, rimetteremo quei fondi a disposizione», dice Pinton.

A DISTANZA

Sono sempre meno i ragazzi che frequentano le lezioni in aula. «Se arriviamo a mille, sono tanti», dice Pinton. «In Senato abbiamo discusso sull'opportunità di passare on line tutte le attività didattiche che non richiedono la presenza per l'efficacia formativa. Quindi, teniamo in piedi laboratori e lavori di tesi, dottorati e master e non compromettiamo le attività dipartimentali. Anche le aule studio continuano ad essere prenotabili. Però le attività che si possono svolgere a distanza vengono fatte on line: ce lo suggerisce la situazione». Stessa regola aurea per i dipendenti. «Abbiamo dato la possibilità ai capi area di valutare un ulteriore incremento dello smart working». Intanto, «da novembre le lauree passeranno a distanza per forza, salvo casi particolari. E lo stesso vale per gli esami. Non siamo in una situazione di panico, ma vorremmo anticipare queste decisioni piuttosto che trovarci a dover abbassare la saracinesca di colpo».

Camilla De Mori

