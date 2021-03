Solo 182mila dosi di AstraZeneca nel secondo trimestre. Una mazzata. Sono le quote che stando all'ultimo taglio comunicato ieri dall'Unione europea spetteranno al Fvg se il vaccino sarà confermato oggi dall'Ema dopo la sospensione. «Anche senza le dosi di AstraZeneca - ha ribadito ieri il ministro Gelmini in Fvg - riusciremo a centrare l'80 per cento di vaccinati entro la fine dell'estate. Questo perché compenseremo con altri prodotti la mancanza che resta comunque preoccupante. Rimane una pessima notizia». «È inaccettabile perdere la guerra all'ultimo miglio - ha spiegato invece Fedriga - perché abbiamo le armi ma non le munizioni. Si tratterebbe di un danno enorme». Il vaccino AstraZeneca, infatti, è il prodotto chiave da usare su scala di massa. Rimpiazzarlo con Pfizer e Moderna è possibile (come spiegato ieri esiste già un piano B in regione) ma non facile. C'è il rischio, quindi, di un nuovo rallentamento rispetto alla tabella di marcia. E lo stesso Fedriga, a margine dell'incontro con il ministro Gelmini, non ne ha fatto mistero.

Sempre in relazione alla campagna vaccinale di massa, in provincia di Pordenone sta tramontando l'ipotesi di utilizzare la Fiera come polo per le somministrazioni. Ieri il vicepresidente della Regione ha confermato la preferenza per il PalaGallini di via Ungaresca. «Ci dispiace che prima di prendere qualsiasi decisione non sia stato fatto un sopralluogo e un piano specifico al fine di trovare un compromesso economico con l'AsFo mantenendo gli obiettivi contenuti nel piano vaccinale. Restiamo comunque a disposizione in caso di necessità, anche alla mera realizzazione degli allestimenti necessari, con strutture di nostra proprietà», hanno replicato dalla Fiera di Pordenone.

