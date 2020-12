NUOVI LIMITI

UDINE La Regione Fvg fissa nuovi limiti alla spesa dei Comuni per contrarre debiti e assumere personale. I valori ridefiniti dalla Giunta regionale sono espressi in una delibera approvata su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. Le quote poste dal prossimo primo gennaio a disposizione dei municipi del Friuli Venezia Giulia si riferiscono a valori percentuali d'impegno finanziario o di spesa per i propri dipendenti rispetto alle entrate correnti. Ma attenzione: non a tutti sarà consentito fare debiti e assumere, bensì soltanto alle amministrazioni locali più virtuose, quelle cioè che rientrino in precisi parametri.

LE CLASSI

Per cominciare, la Regione classifica i Comuni per consistenza demografica, attribuendo a ciascuna fascia una percentuale-limite di spesa o indebitamento: i Comuni con meno di mille abitanti possono arrivare fino a un massimo del 14,99% delle entrate correnti quanto alla capacità d'indebitamento e fino a un massimo del 30,7% quanto alla capacità di procedere al reclutamento di nuovo personale. Fra mille e duemila abitanti i valori massimi vengono fissati, rispettivamente, al 14,9% e al 14,8%, per i Comuni fra duemila e tremila abitanti al 14,9% e al 25,7% e ai Comuni fra tremila e cinquemila abitanti rispettivamente fino a un massimo del 14,85% e del 23,6% rispetto alle entrate correnti.

I CENTRI MAGGIORI

Venendo agli enti locali di maggiore consistenza demografica, i Comuni fra cinquemila e diecimila abitanti dovranno restare dal primo gennaio 2021 entro il 14,44% delle entrate correnti nel contrarre debiti e del 26,7% per assumere personale, quelli fra diecimila e venticinquemila avranno valori massimi fissati al 12,08% e al 23%, mentre quelli fra venticinquemila e centocinquantamila abitanti (qui rientrano tutti i Comuni capoluogo tranne Trieste) all'11,29% e all'11,6%. Infine, per l'appunto, Trieste: i paletti, per il capoluogo regionale, vengono fissati all'8,67% delle entrate correnti quanto alla capacità d'indebitamento e al 30,5% quanto alla possibilità di reclutare personale.

BUONI E CATTIVI

Tali valori soglia servono a stabilire una sorta di spartiacque fra gli enti locali che possono fare debiti e assumere (tutti i Comuni che non superano attualmente questi limiti percentuali) e quelli che invece risultano sforare tali valori. I primi, infatti, potranno acquisire risorse a credito, fermo restando l'obbligo di perseguire l'equilibrio di bilancio in una prospettiva pluriennale, così come dovranno asseverare i rispettivi organi di revisione contabile. I secondi, invece, devono rientrare entro i valori-soglia prestabiliti entro un periodo massimo di cinque anni a partire da quello nel quale si è riscontrato il superamento dei limiti. E nel frattempo sarà vietato contrarre nuovi debiti.

I PREMI

Viene attribuito un premio in termini di capacità di assunzione e conseguentemente di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale spiega l'assessore Roberti ai Comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento sulla spesa corrente, tale da ridurre notevolmente la rigidità della medesima. Tale forma di premialità viene distinta in tre livelli di bonus: si va da un'ulteriore quota dell'1,5% rispetto alle entrate correnti a un massimo del 5%, passando per un livello intermedio pari al 3%.

In ogni caso le assunzioni dovranno avvenire nel pieno rispetto dei Piani dei fabbisogni di risorse umane, che osservano una cadenza triennale. Anche per le assunzioni, non sarà riconosciuta alcuna possibilità di reclutare nuovi dipendenti agli enti locali che hanno sforato i valori-soglia e non siano capaci di conseguire un rientro entro i limiti di sostenibilità entro cinque anni. Tale periodo viene elevato a sei anni nei confronti dei Comuni frutto di fusione fra due o più municipi.

