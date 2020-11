LA SITUAZIONE

UDINE Cinquecento nuove assunzioni per gli ospedali e le strutture sanitarie in debito di ossigeno per l'emergenza coronavirus, grazie ad una vagonata di milioni extra e al superamento dei tetti nazionali. Ma anche un nuovo corso di laurea triennale per assistenti sanitari (figura ricercatissima e preziosa, soprattutto per le campagne di profilassi) e l'attesissimo arrivo dei vaccini anti-covid. Al secondo tavolo tematico di confronto con i sindacati sul personale, l'assessore Riccardo Riccardi, cogliendo anche un po' di sorpresa gli stessi interlocutori (per ammissione degli stessi rappresentanti dei lavoratori), ha messo sul piatto - fra i tanti conigli dal cappello - 14 milioni di euro aggiuntivi oltre agli oneri accessori per i nuovi contratti sanitari (che, ha ricordato, si sommano ai quasi altrettanti per l'emergenza covid) grazie al superamento del tetto di spesa sulle assunzioni con l'applicazione del decreto Calabria (ritenuta però «tardiva» dai sindacalisti). Una risposta, in qualche modo, anche alla situazione che si respira all'ospedale di Udine e all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, alle prese (non da ora) con la mancanza di personale e con la carenza di disponibilità sul mercato di certi profili. Ma Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto e ottenuto un approfondimento, per capire nei dettagli qualità e quantità dei contratti. E ricordano che solo in Asufc mancano quasi 300 unità.

PERSONALE

La delibera, a quanto detto ai sindacati, dovrebbe approdare oggi in giunta e, come ha spiegato Riccardi, farà arrivare a un totale complessivo di 21mila le persone impiegate nel sistema sanitario. Il vicepresidente ha ricordato che la spesa sanitaria in Fvg è «una posta a bilancio, grazie all'autonomia, significativamente superiore rispetto a quella di altre Regioni. Questo a fronte però dell'esistenza di situazioni di criticità che penalizzano certi settori». Secondo lui «c'è bisogno di un profondo esame su una distribuzione della spesa che sia coerente con le effettive esigenze del sistema. Su questo propongo al sindacato un confronto che entri dentro al problema cercando di correggere le distorsioni».

I SINDACATI

Villiam Pezzetta (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) e Giacinto Menis (Uil) puntano su una distribuzione omogenea e sulla stabilità dei contratti, visto che i rinforzi arrivati per la prima ondata «hanno già visto scadere» i loro rapporti di lavoro, «lasciando la sanità disarmata» nel secondo round. I sindacalisti ritengono il confronto «interlocutorio». «Abbiamo messo delle questioni sul tavolo - dice Monticco - su cui non abbiamo avuto risposte concrete. Abbiamo preso atto dei dati e dei numeri forniti da Riccardi, che domani (oggi ndr) porterà in giunta 14 milioni in più sul personale, con l'assunzione di altre 500 persone nel comparto sanità, cui vanno aggiunti quelli per l'emergenza covid, ma abbiamo detto che ci riserviamo di chiedere un ulteriore incontro. Gradiremmo degli approfondimenti sul tipo di contratti, sull'autonomia delle Aziende, sulle stabilizzazioni. Chiediamo di sapere come verranno ripartiti: vogliamo omogeneità. Su questi temi non c'è stata risposta puntuale ma la disponibilità a calendarizzare un altro incontro». Di «incontro interlocutorio» parla anche Pezzetta. «Noi abbiamo bisogno di risposte qui ed ora e soprattutto per provare a gestire l'emergenza, sia per l'ospedalizzazione sia soprattutto per il servizio sul territorio. Sono temi su cui ci aspettiamo risposte mirate e concrete. Cercheremo di dare qualche indicazione, per cercare di dare un po' di ossigeno al personale ridotto allo stremo». E ricorda che «in sanità partivamo da una situazione che era già difficile prima del covid. Adesso chiaramente è pesantissima», anche perché, aggiunge, lo stato degli organici è a numeri quasi invariati rispetto a quello pre-covid, con una pandemia in corso. Per dire, all'Asufc, secondo i dati forniti da Nicola Cannarsa (Cisl), «mancano almeno un centinaio di infermieri e un centinaio di Oss, più un centinaio di altri diversi profili». I sindacalisti hanno annunciato che vigileranno «sui tempi e sulle modalità delle assunzioni, per segnalare le eventuali difformità nelle ricadute tra le diverse Aziende sanitarie»

VACCINI

Riccardi ai sindacati ha confermato che c'è stato un contatto diretto, mercoledì, con il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri sul piano di vaccini anti Covid. «Abbiamo avuto la conferma - ha concluso Riccardi - che la campagna inizierà con la popolazione più anziana e gli operatori del sistema sanitario». «L'assessore ci ha spiegato che la giunta si riserverà di rispondere per iscritto, visto che quella di Arcuri è stata una segnalazione ufficiale»

CORSO DI LAUREA

Un obiettivo centrato secondo Riccardi, quello del nuovo corso di laurea triennale in assistenza sanitaria, per colmare una lacuna del Fvg, finora privo della possibilità di formare in casa i preziosissimi (vieppiù per la partita di tamponi, vaccini e tracciamento) assistenti sanitari. Il rettore dell'ateneo di Udine Roberto Pinton ricorda che «c'è un progetto condiviso con l'ateneo di Trieste su cui stanno lavorando i miei colleghi. Avevamo in mente un corso interateneo. Per partire bisogna programmare un anno prima. I tempi sono stretti». Ad ogni buon conto i primi assistenti laureati in Fvg non potrebbero arrivare prima del 2024 nella migliore delle ipotesi. Soddisfatta la consigliera forzista Mara Piccin, che aveva firmato un ordine del giorno in tal senso. Pur ritenendo positiva l'annunciata attivazione del corso, Nicola Conficoni (Pd) esprime «un rammarico sui tempi»: «Se solo la giunta avesse preso in considerazione la richiesta di finanziare il corso già nel 2018, anziché cassarlo solo perché proveniva dal Pd, ora sarebbe già realtà».

