Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AUTOMOBILIUDINE In calo il prezzo delle assicurazioni per i veicoli. Tariffe ancora nettamente inferiori rispetto ad un anno fa: secondo l'Osservatorio Rc Auto di Facile.it a luglio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Udine occorrevano, in media, 318,88 euro ossia il 12,98% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Il calo dei prezzi rilevato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura...