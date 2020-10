LA MANOVRA

UDINE Ottanta milioni, di cui 50 alla sanità, e la restante quota da dividersi tra lavoro, infrastrutture, agricoltura e come copertura per provvedimenti che saranno inclusi nel disegno di legge SviluppoImpresa, a novembre in Consiglio regionale. Sono le cifre del disegno di legge per l'assestamento di bilancio autunnale approvato ieri in via preliminare dalla Giunta. Il provvedimento sarà perfezionato lunedì nel corso di un'altra seduta dell'Esecutivo, per mettere a punto le disponibilità finanziarie rientranti comunque negli ottanta milioni riferite al settore agricolo e a quello delle attività produttive. La cifra complessiva è superiore a quanto teneva in serbo l'avanzo di bilancio (58 milioni, cioè 98 milioni meno i 40 che sono stati impegnati con l'assestamento di luglio), poiché si sono aggiunte risorse «in virtù di recuperi interni e razionalizzazione delle spese», spiega l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli. La maggior parte delle disponibilità, dunque, va alla sanità alle prese con il Coronavirus e tutto ciò che è connesso. Ma nel computo non pesa solo la pandemia.

LE POSTE

«I 50 milioni coprono diverse esigenze specifica infatti l'assessore -: 16 milioni sono destinati a una serie di incombenze connesse al Covid-19. Ad essi si aggiungono 5 milioni con i quali la Regione interviene a coprire i mancanti introiti delle Aziende a seguito del taglio del super ticket disposto dallo Stato». Le strutture del sistema sanitario, infatti, avevano messo in conto tali introiti, che improvvisamente, però, sono venuti a mancare a partire dal 1° settembre, per decisione statale. Nel pacchetto finanziario destinato alla sanità ci sono poi 27 milioni per la sanità nella sua ordinarietà. Spesa sanitaria in aumento, quindi, a prescindere dal Covid-19? Sostanzialmente «no», secondo l'illustrazione della situazione data da Zilli. «Possiamo dire che il sistema tiene precisa infatti -, poiché la spesa finale del 2019 è stata di 2 miliardi 387 milioni e attualmente si è a 2 miliardi e 371 milioni quelli previsti nella Finanziaria 2020 più i 27 milioni di questo assestamento». Nel corso del 2020 il sistema della salute deve fare i conti anche con 8 milioni di minori incassi, causa tagli di prestazioni ambulatoriali e in pronto soccorso per le limitazioni imposte dalla pandemia.

SALUTE

«Alla sanità garantiamo la parte più rilevante di queste risorse spiega Zilli - perché in un momento come l'attuale, di grande emergenza, dove attendiamo ancora risposte dal Governo riguardo alla rinegoziazione dei patti finanziari, non potevamo certo distrarre l'attenzione da questo comparto, che sta affrontando con determinazione e grande efficacia la diffusione del virus». L'altro capitolo generale su cui si concentrano gli interventi è quello dell'occupazione. «Siamo convinti che le politiche attive del lavoro debbano avere un grande impulso anche in questa fase dell'anno prosegue Zilli -. Per questo abbiamo previsto 3,5 milioni per i contratti a tempo determinato e per altre attività volte a sostenere il sistema produttivo». In attesa di conoscere le ulteriori poste che saranno decise lunedì, l'assestamento autunnale prevede 500mila euro per scorrere le graduatorie per l'imprenditoria femminile; 500mila euro per i voucher per l'innovazione e risorse per gli insediamenti operativi dei consorzi. Previsto, inoltre, un milione per le borse di studio universitarie. «Alle infrastrutture vanno 2,6 milioni che si aggiungono a quelli stanziati in estate continua Zilli e ai grandi eventi che attraggono turismo 1,2 milioni, tra questi il Giro d'Italia», che sarà in regione dal 18 al 20 ottobre, coinvolgendo gran parte del territorio. Dal 20 ottobre l'assestamento di bilancio inizierà il suo iter nelle commissioni consiliari, per arrivare in Aula il 28 ottobre.

Antonella Lanfrit

