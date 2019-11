«Assessori e consiglieri facciano i test anti-droga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAUDINE Lotta agli stupefacenti e alle dipendenze: a dare il buon esempio devono essere i politici. A chiederlo è Fratelli d'Italia, il cui capogruppo Luca Onorio Vidoni, assieme al consigliere Antonio Pittioni, ha presentato una mozione per proporre, tra le altre cose, che giunta e consiglio comunale si sottopongano a periodici test antidroga. Secondo il gruppo consiliare, inoltre, è necessario assegnare una delega specifica sul tema e istituire un Osservatorio comunale. Come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di presentare in...