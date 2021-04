Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMISSIONEUDINE «Un'occasione mancata» secondo l'ex sindaco di Udine Furio Honsell. «Un'audizione deludente» per Chiara Da Giau (Pd). In commissione consiliare regionale l'audizione della direttrice scolastica Daniela Beltrame ha lasciato perplessi i consiglieri. Uno dei motivi di frizione ha riguardato l'assenza dei dirigenti scolastici degli undici ambiti territoriali (tre dei quali in provincia di Udine. «Gli ex provveditori agli...