I CONTROLLI

UDINE Sicurezza prima di tutto. Alla ri-partenza degli studenti delle scuole superiori, che lunedì si troveranno di nuovo in classe dopo mesi di lezioni davanti allo schermo di un computer o di un tablet, come da indicazioni della Prefettura, come spiega la vicaria Gloria Allegretto, ci sarà uno schieramento di agenti di Polizia locale, volontari della Protezione civile e di altre associazioni, impegnati a garantire che non ci sia alcun assembramento.

PROTEZIONE CIVILE

Come spiega il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, in provincia di Udine saranno impegnati ogni giorno «sessanta uomini della Protezione civile». Con loro anche la Polizia locale, «dove i Comuni hanno detto di sì», come ricorda l'assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti.

PUNTI CRITICI

Nel solo capoluogo friulano ogni giorno dovrebbero essere impegnati almeno 25 volontari di varie realtà (coinvolte l'associazione nazionale carabinieri e l'Anps della Polizia di Stato, oltre ai finanzieri dell'Anfi e agli alpini dell'Ana e, ovviamente, alla Protezione civile) oltre ad una ventina di agenti della Polizia locale, a cui la Prefettura ha assegnato la regia del monitoraggio.

POLIZIA LOCALE

Gli agenti del Comando di via Girardini dovrebbero essere circa una decina per turno: oltre a coprire gli otto punti critici si occuperanno anche di fare le pattuglie per garantire il rispetto delle norme anti-covid e intervenire in caso di eventuali assembramenti. Sotto stretta sorveglianza le due fasce orarie per gli ingressi scaglionati (dalle 7.30 alle 8 e dalle 9.30 alle 19) e per le uscite in doppio turno (dalle 13 alle 13.30 e dalle 15 alle 15.30). I punti critici su cui saranno concentrati i maggiori controlli a Udine sono la stazione ferroviaria, l'autostazione di viale Europa Unita, il terminal studenti, via Renati, via Caccia, via Marco Volpe, viale Ledra e il centro studi, vicino al liceo Marinelli.

IL COMANDANTE

«Abbiamo una decina di posti da presidiare - spiega il comandante della Polizia locale Eros Del Longo - dove c'è il rischio di assembramenti, dalla stazione ferroviaria all'autostazione, poi viale Ledra, via Marco Volpe, via Renati, via Caccia e il terminal studenti. Lì saremo presenti noi assieme ai volontari delle altre associazioni coinvolte, Anps, Anc, Anfi, Ana e Protezione civile. Copriremo tutti i punti critici con almeno un agente Poi so che le altre associazioni metteranno a disposizione i loro uomini sulla base del piano predisposto di concerto con la Prefettura».

A dare manforte saranno anche gli uomini del gruppo comunale udinese di Protezione civile, coordinati da Graziano Mestroni: «I nostri volontari sono pronti. Daremo tutte le nostre disponibilità alla Polizia locale», spiega Mestroni, che sta perfezionando i turni.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA