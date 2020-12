GIUNTA

UDINE Borse di studio per 18 milioni di euro a 5.690 studenti frequentanti le Università del Friuli Venezia Giulia. Per la precisione, 2.865 studenti dell'ateneo di Trieste e 2.825 di quello di Udine iscritti all'anno accademico 2020/2021.

Sono i numeri che ha dato ieri l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen, specificando che le borse di studio quest'anno sono state rideterminate e arricchite contemplando i servizi non fruiti a causa dell'emergenza Covid-19. È stata inoltre prevista una clausola straordinaria, concordata con il Comitato studenti, per cui la borsa di studio è stata assegnata anche se non sono stati raggiunti, per motivi «oggettivi e ostativi», crediti formativi necessari al suo ottenimento, Rispetto ai beneficiari dell'anno scorso, «sono state distribuite 189 borse di studio in più ha sottolineato Rosolen -: possiamo quindi desumere che il servizio sia stato reso in modo puntuale, seppur in un contesto decisamente più complicato rispetto agli altri anni e abbia raggiunto un numero di ragazzi addirittura superiore al recente passato».

Nella quantificazione delle borse di studio la Regione «non ha trattenuto la quota mensa dalle borse di studio degli iscritti agli atenei per tutti i mesi da marzo in poi ed è stato anche previsto un pasto gratuito fino alla fine di quest'anno». Inoltre, ha aggiunto Rosolen «a tutti i ragazzi rimasti nelle residenze universitarie durante il lockdown sono stati rimborsati gli scontrini per l'acquisto di generi alimentali e a chi si trovava in convitti convenzionati con l'Ardiss è stato garantito un rimborso forfettario per gli alimenti».

La Giunta regionale, nella sua ultima seduta ha approvato anche l'edizione 2020 del Prezzario regionale dei lavori pubblici, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti. dei lavori pubblici. Tale Prezzario, aggiornato da un comitato tecnico con soggetti indicati dalle categorie economiche e professionali di riferimento, è consultabile sul sito della Regione.

«I prezzi-campione ha spiegato Pizzimenti per illustrare la logica con cui è costruito lo strumento - sono stati acquisiti sul mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori, desumendone quindi le variazioni percentuali che nel frattempo sono intervenute. I prezzi dei lavori e delle opere compiute sono dunque il risultato dell'aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono, mediante l'applicazione di coefficienti di aggiornamento desunti in ambito regionale o Istat».

