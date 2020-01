Assalto al postamat in via Volturno

IL CASO

UDINE Stavolta si è spinta fino in centro città a Udine la cosiddetta banda dei bancomat che da mesi si aggira tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, prendendo di mira gli sportelli Atm di banche e poste. E l'altra notte ha creato davvero paura ai residenti di via Volturno, a due passi dalla sede della Regione e di piazzale Cella. Il gruppo criminale ha tentato di assaltare l'ufficio postale situato al piano terra del condominio Sant'Anna con i banditi che hanno fatto esplodere lo sportello ma non sono riusciti a forzare la cassetta contenente il denaro e sono fuggiti senza rubare alcunché. L'esplosione si è verificata poco dopo le 2. La banda, composta da quattro o cinque persone, con il volto coperto e armate di spranghe (forse una anche con un fucile), ha fatto saltare in aria il postamat. La violenta esplosione ha svegliato i residenti della zona che si sono subito affacciati dai terrazzi pensando ci fosse stato un incidente e alcuni di loro hanno notato l'azione. Sentitisi scoperti, i banditi sono fuggiti a bordo di una berlina di colore scuro.

LA POLIZIA

Sul posto è intervenuta la Polizia con pattuglie della Squadra Volante e personale della Polizia scientifica per i rilievi oltre al personale della Squadra Mobile che ora conduce le indagini. Sono in corso l'acquisizione delle testimonianze degli residenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Mi sono svegliata di soprassalto per un rumore fortissimo e, senza rendermi conto di quello che stava succedendo, ho pensato a un incidente oppure ad uno scoppio di qualche bombola di gpl ha raccontato in mattinata una delle persone che abita proprio nel condominio che sovrasta l'ufficio postale assaltato. Mio marito ha subito chiamato i carabinieri e poi siamo scesi a vedere cosa era successo. Un altro condomino è sceso in strada e si è imbattuto nei malviventi che stavano lavorando in mezzo al fumo con spranghe e attrezzi da scasso, quando lo hanno visto gli hanno intimato di non muoversi. Poi visti gli altri residenti affacciarsi dai balconi o scesi sul marciapiede di fronte, i ladri hanno desistito scappando via a forte velocità su un'auto che li attendeva alla fine della via, verso piazzale Cella. Abbiamo tutti assistito alla scena: erano in quattro racconta un altro testimone - parlavano italiano e avevano in mano gli attrezzi per lo scasso che sono stati gettati nel bagagliaio dell'auto, parcheggiata sul lato opposto della strada, pronta a partire. Quando hanno sentito le nostre urla hanno abbandonato il postamat e si sono diretti verso la vettura, un'Audi A6 che li aspettava sul passo carraio della casa di fronte alla posta. Una volta giunti sul posto poliziotti, carabinieri e il corpo vigili notturni hanno trovato il postamat completamente divelto e nell'esplosione sono andate in frantumi anche le porte a vetri della posta. I danni sono stati ingenti, in parte pure nell'adiacente bar e nel gazebo esterno, con la titolare che è stata svegliata nel corso della notte da altri residenti, preoccupati che l'esplosione potesse provenire proprio dall'interno del locale.

