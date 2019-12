Asciutta della roggia, appello al senso civico degli udinesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INVITOUDINE Dall'8 gennaio all'11 marzo 2020 il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha programmato la messa in asciutta della Roggia di Palma nella tratta che scorre nel perimetro del Comune di Udine, per permettere l'esecuzione di alcuni indispensabili lavori di manutenzione di alcuni tratti della Roggia e per procedere ad ulteriori interventi di pulizia dai rifiuti che vengono gettati nelle rogge troppo spesso considerate discariche da cittadini non certamente educati e consapevoli dei doveri di educazione civica - osserva la presidente...