Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÀ CHE CAMBIAUDINE Via ai lavori entro l'anno con l'obiettivo di concluderli entro la prima metà del 2022. È stata aggiudicata la gara per l'ascensore che porterà al Castello da vicolo Sottomonte: a realizzarlo, sarà la ditta Mazale Costruzioni srl di Sedegliano, unica impresa ad aver risposto alla richiesta. L'importo dei lavori a base d'asta era di circa 522mila euro e la vincitrice del bando ha offerto un ribasso del 2 per...