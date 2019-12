Artigianato in crisi, perse 266 imprese

LE DIFFICOLTÀ

UDINE In attesa dei dati definitivi, aggiornati al 31 dicembre, il bilancio dell'anno che oggi volge al termine è ancora una volta negativo per il mondo dell'artigianato in provincia di Udine. Nei primi 11 mesi del 2019 le imprese attive totali sono calate di 266 unità, attestandosi a 43.193 al 30 novembre. Alla stessa data le imprese artigiane della provincia di Udine sono 13.806, il 49,6% delle 27.818 botteghe artigiane del Fvg.

L'EMORRAGIA

La contrazione nei primi 11 mesi dell'anno tra le file degli artigiani è pari allo -0,7%, leggermente superiore rispetto al dato totale: a fronte di 741 imprese nate, ne sono state chiuse 834, per un saldo che resta in area negativa: -93 imprese in 11 mesi. A fotografare lo stato di salute dell'artigianato friulano è l'ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine che, per la fine dell'anno, ha messo in fila gli ultimi dati disponibili sul settore. La tendenza è quella delineata: lo stock di imprese attive nell'artigianato continua a contrarsi, ben più lentamente rispetto ad anni neri come il 2012 e 2009 quando la perdita ha superato quota 200, attestandosi rispettivamente a 290 e 224 unità. Le 13.800 imprese rimaste (-1.176 rispetto a 10 anni fa) sono quelle che hanno resistito alla crisi, trovato continuità e saputo abbracciare la sfida dell'innovazione. Quelle che ogni giorno danno lavoro in provincia a un esercito di 33.468 addetti, nei più svariati settori, alcuni in buona salute, altri meno. In aumento tra 2018 e 2019 sono le imprese attive nei settori dei servizi alla persona (+31), dei servizi alle imprese (+17) e delle autoriparazioni (+1). Al contrario decrescono le aziende che si dedicano ai servizi per asporto (-6), ai trasporti (-11), edilizia (-29), manifatture (-38) e impiantisti (-54).

IL COMMENTO

«Archiviamo un anno difficile - commenta il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti -. Un anno caratterizzato ancora dalla recessione, da una crisi mai finita che se da un lato ha eroso ulteriormente lo stock delle nostre imprese, dall'altro ha veicolato un cambiamento epocale per tutti noi. Tornare indietro oggi appare impossibile, guardarsi alle spalle inutile. È con questa convinzione che Confartigianato Udine ha dato il via, nel 2019, a importanti cambiamenti sul piano politico-istituzionale, pensiamo solo all'aggregazione tra le società di servizi di Udine e Trieste che ha dato vita a Confartigianato servizi Fvg, ma anche alle battaglie intraprese per rafforzare la capacità dell'associazione di essere soggetto sociale, autonomo, forte, credibile e flessibile, capace di coniugare gli interessi specifici e gli interessi generali per far fronte ai nuovi e futuri scenari precari ed incerti. Il 2020 sarà un altro anno di grandi sfide. Dovremo continuare a lavorare nell'ottica delle collaborazioni e sempre più anche delle aggregazioni fra territori. Supporteremo le imprese che necessitano di fare investimenti, ma che accedono con difficoltà crescente agli strumenti finanziari, in primis al credito bancario. In questo senso stiamo lavorando, anche grazie alla collaborazione della Regione, a una cassetta di strumenti che sarà pronta nel 2020. Solo attraverso la crescita potremo rispondere al cambiamento e far rinascere il Paese. Con questa convinzione auguro a tutti un felice e sereno 2020, sperando sia un anno di serenità per tutti noi che crediamo nei valori del fare impresa, dell'associazionismo e della famiglia».

