Artigianato al femminile «Servono nuove misure»

ARTIGIANATOUDINE Quattro imprese artigiane friulane rappresentano l'innovazione per la nuova economia a livello nazionale. Ma la presidente regionale Filomena Avolio bussa al palazzo triestino: «La Regione pensi a strumenti per accompagnare l'intero ciclo di vita dell'impresa e dell'imprenditrice. Abbiamo consegnato alcune proposte. Attendiamo ancora risposta.In Fvg sono 23.043 le imprese guidate da donne, di cui oltre 5mila artigiane. Tra queste negli ultimi 5 anni c'è stata una crescita del 6,6 per cento. Sono state quattro le aziende del...