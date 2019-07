Arta, inaugurata la palestra di fitness per rilanciare lo stabilimento termale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀARTA TERME È stata inaugurata la nuova palestra attrezzi per il fitness alle terme di Arta. La struttura che ha visto il taglio del nastro ieri nello stabilimento di via Nazionale Avosacco è una palestra attrezzi per il fitness, dotata delle più moderne attrezzature offerte dal mercato. La palestra è stata dotata di macchinari di ultima generazione della Technogym per l'allenamento cardiovascolare, e per il lavoro sulla forza e sulla funzionalità. Da oggi partirà poi l'attività vera e propria con l'emissione dei primi...