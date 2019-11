Arrivano sei nuove telecamere lungo i viali cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIDEOSORVEGLIANZAUDINE Viali di accesso alla città sorvegliati speciali. Arrivano le nuove super-telecamere per la lettura delle targhe, per scovare sia i mezzi oggetto di furto, ma anche i veicoli con l'assicurazione scaduta o il collaudo mancante. Ai varchi esistenti (due in viale Venezia, uno in via Cividale e uno in viale Tricesimo, per un investimento totale di 36.234 euro fatto nel 2016, cui si è aggiunto un altro sistema di lettura targhe acquistato nel 2017 sempre per viale Tricesimo a 7.246 euro), se ne aggiungeranno così altri...