Arriva lo sport in periferia per rianimare le borgate

QUARTIERIUDINE Il Comune di Udine punta sullo sport nei quartieri, con una serie di bandi per finanziare specifiche iniziative e una due giorni che porterà le varie discipline a invadere ogni circoscrizione. Palazzo D'Aronco ha messo a disposizione dei fondi, circa 10mila euro, per l'iniziativa SportivUdine, un nuovo progetto proposto dall'assessore Paolo Pizzocaro per favorire momenti di formazione sportiva all'insegna del rispetto e del fair play, nonché l'aggregazione e la socializzazione di ragazzi e famiglie attorno alle associazioni...