L'EMERGENZAUDINE La curva dei contagi è ormai in discesa. Lo dicono i dati settimanali, che parlano di circa mille casi in meno in regione rispetto alla rilevazione precedente. Ma in Friuli Venezia Giulia non è ancora il momento di mollare. È attesa infatti l'onda lunga delle infezioni nei luoghi più in crisi a causa della terza ondata: gli ospedali. In settimana, infatti, è previsto il picco dei ricoveri, sia in Terapia intensiva che...