ANAGRAFEUDINE (al.pi.) Nuove assunzioni e una postazione ad hoc nell'ex sede circoscrizionale di via Cividale, per far fronte alle liste d'attesa per la carta d'identità. Palazzo D'Aronco si attrezza per ridurre i disagi del servizio, conseguenza della pandemia. «Lockdown e proroga della validità delle carte d'identità al 30 aprile hanno sottoposto l'Anagrafe ad un notevole sforzo per gestire le numerose richieste di appuntamento ha...