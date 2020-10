ARRESTATO

UDINE Nella mattinata di mercoledì 21 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e della Questura di Udine hanno arrestato un pakistano, 34enne, irregolare e senza fissa dimora in Italia, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti verso le ore 9.40 notavano all'uscita del casello autostradale di Palmanova un minivan blu con vetri posteriori oscurati e targa slovacca, con alla guida ed al lato passeggero due maschi di carnagione scura e decidevano di controllarlo. Nonostante le intimazioni a fermarsi, il veicolo imboccava la strada regionale 352 a forte velocità, zigzagando e procedendo per alcuni tratti di strada contromano, mettendo in grave pericolo l'incolumità degli operatori all'inseguimento e degli altri utenti della strada. Il mezzo poco dopo si introduceva in un vigneto, percorreva una strada sterrata e arrestava la sua corsa in località Ca' Bolani a Cervignano, sotto il cavalcavia autostradale: entrambi gli uomini seduti nella parte anteriore abbandonavano il mezzo e fuggivano a piedi in direzioni opposte, l'autista verso alcuni campi, l'altro verso un'area boschiva. I poliziotti riuscivano a bloccare il primo e subito dopo appuravano che nel minivan c'erano 13 uomini, otto sui sedili posteriori, 5 nel portabagagli, tutti pakistani e clandestini, 9 maggiorenni e 4 minorenni. Sia il passeur arrestato che i clandestini sono stati condotti in Questura per il controllo sanitario e identificazione.

