Arrestati a Lignano Sabbiadoro per l'ipotesi di reato di spaccio di droga, nella fattispecie cocaina, il gestore del bar Rolling Stones, B.M.A., 51, residente nella località balneare, e il cittadino albanese P.A., 42 anni, residente in provincia di Treviso, che era il suo fornitore di droga; entrambi sono stati trovati in possesso di circa settanta grammi di polvere bianca. Il locale è stato posto sotto sequestro ed è quindi chiuso.L'indagine è iniziata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti della località turistica...