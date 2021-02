POLIZIA DI STATO

UDINE Arrestata in Spagna una giovane, che deve scontare una pena di 8 anni e 6 mesi a seguito di più condanne, emesse dai tribunali di Bologna, Parma, Trieste, Rimini e Udine per episodi accaduti in queste province fra il 2016 e il 2019.

I FATTI

La Polizia spagnola, nella città di Coca, ha dato esecuzione al mandato di arresto Europeo, disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emesso il 14 ottobre scorso dalla Procura di Udine nei confronti della 25enne Emina Jankovic. La giovane, cittadina croata di etnia rom, deve scontare una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione, a seguito di più condanne, emesse dai Tribunali di Bologna, Parma, Trieste, Rimini e Udine, per fatti occorsi nelle province in questione, fra il 2016 ed il 2019.

La giovane è stata riconosciuta colpevole di numerosi furti in abitazione, anche quando era minore, che avrebbe compiuto con altri soggetti di etnia rom.

FRIULI

In particolare, come ricorda una nota della Questura, a Udine era stata tratta in arresto in flagranza di reato il 10 dicembre 2019, quando sarebbe stata sorpresa, con una connazionale, successivamente ad un furto in abitazione, perpetrato in via Cicogna. Le successive indagini avevano consentito agli agenti di accertare che l'indagata, assieme ad un'altra giovane, si sarebbe resa responsabile di altri episodi della stessa natura, sempre nel centro di Udine. Successivamente ad un periodo di misura cautelare in carcere, la donna era stata posta agli arresti domiciliari, presso un campo nomadi di San Donà di Piave da cui, dopo pochi giorni, era fuggita, rendendosi irreperibile. Durante la sua presenza in Italia, dove non era mai stata censita con una certa residenza, la ricercata aveva declinato numerose generalità durante i controlli o fatti che l'avevano interessata, senza mai esibire documenti identificativi, rendendo le sue ricerche ancor più difficoltose.

A seguito del provvedimento di condanna, le articolate indagini esperite dalla Squadra Mobile della Questura di Udine, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso ai poliziotti di accertare che la donna aveva lasciato il territorio nazionale recandosi presumibilmente in Spagna, dove effettivamente è stata rintracciata in relazione al mandato di arresto europeo, predisposto dalla Procura di Udine.

La giovane era ricercata, sempre in ambito europeo e nazionale, anche per l'esecuzione di una misura cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, per alcuni furti in abitazione avvenuti in quella provincia.

Sono in corso le procedure estradizionali, che prevedono la presa in carico della donna da parte delle Autorità italiane il prossimo 25 febbraio presso l'aeroporto di Fiumicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA