Arlef, ai bebè in regalo il kit del piccolo furlan

UDINE Più friulano in Comune, nei musei e nelle strade della città: Palazzo D'Aronco e Arlef hanno infatti siglato ieri un protocollo d'intesa per adottare azioni condivise di tutela e valorizzazione della marilenghe. Non solo: nel 2020 si concretizzerà pure l'accordo firmato qualche mese fa anche con l'Asuiud per l'avvio del progetto Cressi cun plui lenghis/Crescere con più lingue, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i neogenitori su importanza e vantaggi, per il bambino, del plurilinguismo fin dalla primissima infanzia: ai nuovi nati verrà quindi regalato un kit da friulani doc, con materiale informativo scientifico e altro ludico didattico (come libri, bavaglini e adesivi per l'auto Frut daûr).

Per quanto riguarda l'accordo di ieri, il sostegno alla marilenghe verrà attuato in diversi settori, dal sito internet, ai musei e alla cultura, dalla cartellonistica negli uffici, a quella turistica, dalla salute alla sicurezza e all'istruzione; l'Arlef si farà carico della consulenza linguistica, del servizio di traduzione, della consulenza tecnica in materia di politica linguistica, della validazione e certificazione rispetto alle azioni di promozione dell'uso della lingua friulana e della condivisione sui propri canali di comunicazione. Il Comune di Udine coinvolgerà i propri uffici nel coordinamento delle attività previste e metterà a disposizione le proprie risorse economiche per la realizzazione di materiali e delle azioni previste, veicolandole sui propri canali. «La tutela della lingua friulana ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, rappresenta una delle mie priorità fin dalla stesura del programma. Per attuare la legislazione in materia di tutela delle lingue minoritarie, però occorre chiarire ruoli e compiti dei soggetti istituzionali. Con l'Arlef compiamo un ulteriore passo per definire una strategia efficace e puntuale grazie alla quale la nostra lingua troverà piena cittadinanza in ambito sociale e culturale, nei progetti dedicati ai più giovani e più in generale nella vita delle persone. Per questo la Capitale del Friuli è pronta a farsi carico in maniera attiva del proprio ruolo di guida del territorio in questa battaglia che è purtroppo ancora lontana dall'essere vinta, definendo un metodo vincente e replicabile.La firma di questa nuova intesa ha aggiunto il presidente Arlef, Eros Cisilino -, rafforza l'impegno comune e la strada già intrapresa, con l'obiettivo di estendere le azioni di sviluppo e sostegno della lingua friulana in ogni ambito comunicativo.

