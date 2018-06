Aria malata, ozono oltre i limiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEUDINE Che aria si respira in Friuli Venezia Giulia? «Complessivamente buona e rispettosa dei limiti di legge», per quanto riguarda la presenza degli elementi più monitorati, dalle Pm10 all'ozono e al biossido di azoto, solo per fare qualche esempio. È il verdetto che emerge dalla Relazione annuale redatta dall'Arpa, l'Agenzia regionale per l'Ambiente e presentata ieri a Udine con il neo assessore di riferimento, Fabio Scoccimarro. «Si procederà a un nuovo piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria ha annunciato in...