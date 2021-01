IN COMMISSIONE

UDINE «Un atto di forza di questa amministrazione, un'opera sciagurata e inutile»: non si è risparmiato, il consigliere di Prima Udine, Giovanni Marsico, nel criticare il progetto dell'impianto crematorio a Paderno, ieri in discussione in commissione. «Quello del Comune è stato un atteggiamento di scarsa attenzione, senza condivisione con i residenti ha continuato -. Non è una lotta tra quartieri: votai contro anche all'ipotesi di farlo al cimitero di San Vito, perché si tratta di costruire un forno che servirà il territorio provinciale e oltre: sarebbe invece meglio pensare agli udinesi e al bene della città. Un impianto di quelle dimensioni è assolutamente inutile: in provincia si contano circa 2.600 cremazioni l'anno, a Cervignano l'anno scorso ne sono state cremate più di 3mila. La domanda è già soddisfatta. E non potete dire, perché non avete prove, che un impianto così sia a emissioni zero».

Anche Domenico Liano (M5S) ha sottolineato la non necessità del nuovo impianto: «La mancanza di applicazione del piano regionale previsto dalla legge 2011 ha detto -, ha permesso la prolificazione dei forni: quel piano prevede che siano distanti almeno 50 km., qui in 55 km. ce n'è tre». Sull'ipotesi inquinamento è intervenuto il consigliere di Ar, Marco Valentini, che ha rassicurato sulle quantità delle emissioni, tutte decisamente inferiori ai limiti stabiliti da legge.

POSTEGGI

Il vicesindaco Loris Michelini vuole la linea dura per chi occupa abusivamente gli stalli per i disabili. «Mi sono giunte segnalazioni sul fatto che in viale Volontari della Libertà ha detto ieri nel corso della commissione che ha affrontato anche il tema dell'accessibilità per i disabili, rispondendo al consigliere Liano -, i posteggi riservati sono occupati da persone che non ne hanno diritto. La Polizia locale controllerà e sanzionerà, ma ci vuole di più: ci sono persone che non pagano o se ne fregano. Bisogna intervenire in altro modo: quello più corretto è rimuovere l'auto perché è necessario intervenire contro questi comportamenti incivili».

BARRIERE

Nel corso della seduta, cui hanno partecipato anche alcune associazioni (Consulta delle persone con disabilità, Fand Fvg e Fish Fvg), sono state sollevate anche altre problematiche, come l'accessibilità degli uffici di via Gorghi, quella ai bancomat e i nodi legati alla raccolta dei rifiuti, sia perché i bidoncini sui marciapiedi riducono il passaggio, sia perché il porta a porta crea difficoltà ai disabili; su quest'ultimo punto, l'assessore Elisa Asia Battaglia, ha spiegato che il Comune sta censendo le difficoltà riscontrate per trovare le soluzioni.

Alessia Pilotto

