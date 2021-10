Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RICORRENZAAQUILEIA Mercoledì 3 novembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà in Friuli Venezia Giulia, a distanza di due settimane dalla visita tra Gorizia e Nova Gorica. Sarà presente ad Aquileia, per prendere parte alle celebrazioni del centenario legate al Centenario della ricerca, designazione, traslazione e tumulazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria di Roma. Numerose le iniziative in programma in...