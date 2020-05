«Ripartire, dopo il blocco forzato causato dall'emergenza Covid-19, cercando di trasformare le criticità in opportunità per il futuro. Sono convinta che questa sia una fase paradossalmente proficua per sperimentare nuovi modelli organizzativi di accessi e governare i flussi di visitatori, adottando metodi capaci non solo di consentire la riapertura nel breve periodo, ma di sviluppare un nuovo sistema di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia, più fruibile ed efficiente».

Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli intervenendo alla videoconferenza Slow Aquileia - Una Visione per la città durante e dopo la Pandemia Covid19, organizzata dal Comune di Aquileia e alla quale hanno preso parte i referenti di Soprintendenza, PromoturismoFvg, delle Fondazioni e delle strutture museali del sito.

«È opportuno condividere linee di azione sfruttando appieno, e dove si può, il mondo del digitale in tutta la sua pienezza - ha aggiunto l'assessore - e lavorare a protocolli di sicurezza che diano fiducia ai visitatori, presupposto imprescindibile per allargare in prospettiva il bacino turistico del sito».

Secondo Gibelli serve un ripensamento complessivo sulla fruibilità degli spazi urbanistici e storico-culturali della città nel periodo post Covid, del resto previsto anche dalle bozze di protocollo sicurezza per i musei al vaglio del Mibact.

© RIPRODUZIONE RISERVATA