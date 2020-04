Dopo sei mesi di chiusura dovuta a disdetta contrattuale anticipata, è stato riaperto il negozio di alimentari di Chiaulis di Verzegnis. Punto vendita storico della frazione, negli anni 60 occupava il piano terra dell'albergo Al Fogolàr ed era gestito da Noemi Billiani e dal figlio Fausto Marzona, successivamente è stato trasferito nell'attuale sede al piano terra dell'ex latteria di Chiaulis, di proprietà comunale. A fine ottobre 2019 la notizia dell'inaspettata chiusura ha visto l'Amministrazione comunale impegnata nella ricerca di possibili nuovi gestori. «Dopo una serie di trattative infruttuose, fra cui anche un avviso di asta pubblica, l'amministrazione comunale ha definito un accordo con la famiglia Tondo, che gestisce l'albergo ristorante Al Fogolàr, la quale, tramite Simone, figlio di Renzo, si è subito resa disponibile ad effettuare gli adempimenti necessari all'apertura», dice il sindaco Andrea Paschini. «Ringrazio Simone prosegue il primo cittadino per l'interessamento e la passione che ci ha messo nel cercare di dare una risposta alle necessità dei residenti, soprattutto gli anziani che, in questi periodi di emergenza Coronavirus, erano isolati in casa e non potevano nemmeno fare quattro passi per comprare beni di prima necessità, di consumo quotidiano. Abbiamo pensato prima di tutto a loro e mi si è aperto il cuore a vederli in fila fuori dal negozio, tutti rigorosamente con la mascherina, solo per il piacere di fare quattro passi e gustarsi la libertà di potersi muovere in autonomia e comprarsi magari solo il pane, il latte e un po' di pasta per il pranzo. Assieme a Simone abbiamo saputo leggere negli occhi di queste persone e siamo riusciti a dar loro una risposta concreta».

