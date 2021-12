IL CASO

UDINE Si cerca la donna, probabilmente medico, che sabato scorso, subito dopo l'incidente stradale accaduto lungo l'autostrada A23, si è prodigata al massimo per salvare la vita all'assistente capo della Polstrada, Maurizio Tuscano, travolto da un'auto mentre ultimava i rilievi di un precedente incidente stradale e deceduto in seguito alle gravissime ferite. L'appello è stato lanciato ieri dal Comando provinciale della Polizia stradale di Udine. «Tutti quelli che si sono trovati sul posto in quel frangente si legge in una nota della Polizia stradale hanno descritto una scena impressionante, riferendo però della presenza di questa donna, verosimilmente un medico, che si è davvero prodigata in ogni modo ed oltre ogni immaginabile sforzo per cercare di tenete in vita Tuscano fino all'arrivo dell'auto medica e dell'autoambulanza. A quel punto, forse per discrezione, dopo aver salutato i colleghi giunti con l'ambulanza ed aver lasciato il campo a loro, questa persona si è allontanata dal luogo dell'incidente». Una persona silenziosa ma estremamente determinante che tutta la Polizia di Stato di Udine ed in particolare la Polizia stradale, «vorrebbe personalmente ringraziare per lo slancio altruistico dimostrato». Per questo la Polizia chiede a questa donna di farsi conoscere contattando la Sezione Polizia stradale di Udine al numero di telefono 0432/537711 oppure la Questura di Udine al numero di telefono 0432/413111 per permettere ai colleghi di Maurizio Tuscano di stringerle la mano e ringraziarla per l'alto valore umano che ha dimostrato. L'agente 58enne, prossimo alla pensione, originario di Moggio Udinese ma residente a Venzone, ha lasciato nel dolore la moglie Roberta Linda e il figlio Mattia di 25 anni. Era intervenuto assieme ai colleghi lungo l'Autostrada Udine-Tarvisio, all'altezza dell'area di servizio di Colloredo di Monte Albano, in direzione Nord, all'alba di sabato dopo che due vetture si erano scontrate in un tamponamento, una Fiat Panda e una Ford Fiesta. Il conducente di una delle due auto, forse sotto choc, si è allontanato dal luogo dell'incidente ed è stato trovato in un secondo momento in un'area di sosta vicina.

L'INVESTIMENTO

Sul posto, per effettuare i rilievi, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Amaro e, per cause da chiarire, Tuscano è stato investito da un'altra vettura in transito. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. E la posizione del 42enne di Trivignano Udinese che era al volante delle vettura che ha travolto l'agente a breve sarà al vaglio dell'Autorità giudiziaria. L'uomo è risultato negativo all'alcoltest.. Continua la grande attestazione di solidarietà e vicinanza ai familiari di Tuscano da tutta Italia, con messaggi da numerosissime sezioni della polizia stradale, dalle autorità e naturalmente dagli amici mentre in paese a Moggio, soprattutto tra i volontari della locale Pro Loco si pensa ad alcune iniziative per ricordarlo. La Procura di Udine ha disposto l'autopsia sul corpo di Maurizio Tuscano (e anche il sequestro dei mezzi). L'esame sarà effettuato giovedì dal medico legale incaricato e, solo dopo, l'Autorità giudiziaria potrà concedere il nulla osta per la sepoltura. I funerali saranno celebrati in forma solenne e alla presenza di autorità locali e nazionali. Per questo motivo si è pensato di celebrarli in duomo a Udine molto probabilmente sabato a metà mattinata dove, grazie agli spazi più ampi, sarà garantito anche il rispetto della normativa anticovid. Ma per l'ufficialità occorrerà appunto attendere il nulla osta del magistrato.

