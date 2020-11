Corsa contro il tempo in Friuli per gestire l'emergenza covid: l'azienda sanitaria ha già aperto un covid hotel e ieri ha pubblicato un bando per trovarne un altro, scadenza il 24 novembre. E per la cura dei pazienti si chiede aiuto anche ai medici e infermieri in pensione. Da inizio epidemia sono raddoppiati i posti letto ma dall'Asufc arriva forte la richiesta di evitare tutte le possibili occasioni di contagio. I casi attuali di infezione sono 10.584. Scendono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva (-3), mentre salgono a 454 (+47) i ricoverati in altri reparti. Le persone in isolamento 9.923. E proprio per questo si allarga la ricerca di spazi per ospitare i malati di coronavirus. Dopo l'apertura del primo covid hotel nella residenza Zaffiro di via Umago, dove ci sono già 30 posti occupati da persone, soprattutto anziani, con un livello di media intensità di cura, l'azienda diretta da Massimo Braganti ha aperto proprio ieri un nuovo bando per trovare un ulteriore luogo dove accogliere pazienti paucisintomatici. «In via Umago c'è già la possibilità di un ampliamento, ma abbiamo bisogno di ulteriori letti, circa 25/30, sempre sul territorio di Udine» spiega il direttore generale dell'Asufc. Il problema principale rimane sempre quello del personale: tanto che è forte l'appello affinché medici e infermieri in pensione si mettano in contatto si rendano disponibili anche per periodi limitati. Per l'assunzione in forma di collaborazione si può fare riferimento alle ricerche aperte all'agenzia regionale di coordinamento per la salute, centrale di acquisto di tutta la sanità regionale.

