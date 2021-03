Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORIUDINE È operativo, da ieri, il cantiere sul tratto più a Nord di via Gemona. I lavori, che salvo eventuali rallentamenti a causa del brutto tempo, dovrebbero concludersi entro l'8 maggio, interesseranno il tratto che va dall'incrocio con le vie Deciani e Santa Chiara e piazzale Osoppo, dove sarà rifatto il fondo in porfido mentre la parte Sud è già stata sistemata lo scorso inverno. Le modifiche alla viabilità necessarie per...