E' da ricondursi molto probabilmente ad un incidente domestico il decesso di Gianpietro Valoppi, 77 anni, trovato senza vita ieri mattina nella sua abitazione in via Viola a San Lorenzo, frazione del comune di Sedegliano. Il corpo dell'anziano giaceva riverso a terra, sul pavimento,con una profonda ferita da taglio al polso. Secondo quanto accertato dal medico legale l'uomo è morto dissanguato, dopo essersi ferito con una lastra di vetro. A scoprire il corpo è stato un vicino di casa, il quale ha notato la luce del bagno accesa. A quel punto ha provato più volte a bussare alla porta di Valoppi, ma non ha ricevuto alcuna risposta e a quel punto ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Codroipo, purtroppo però non c'era più nulla da fare.

Anche a Cassacco una donna di 58 anni, Maria Lina Nobile, è stata ritrovata senza vita all'interno della sua abitazione nella tarda serata di lunedì 10 agosto. Alcuni parenti hanno provato a chiamarla più volte nei giorni scorsi al telefono senza avere risposta. A quel punto è scattata la richiesta di intervento al 112 che ha portato sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Udine e il personale sanitario. La donna è stata trovata riversa a terra in casa, morta da circa una settimana. La porta era chiusa dall'interno e le cause del decesso sono da ricondurre a un malore che non le ha lasciato scampo. Nel pomeriggio di ieri invece un ciclista di sessant'anni, originario della provincia di Pordenone, ha accusato un malore mentre stava pedalando lungo la statale 54, verso San Leonardo, nelle valli del Natisone. Sono stati gli amici che erano con lui, guidati dalla centrale Sores di Palmanova, ha praticare le prime manovre salvavita. Subito dopo sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasferito il ciclista all'ospedale di Udine. Successivamente ha ripreso a respirare da solo e non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA