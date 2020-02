IL CASO

LIGNANO Verrà presentata questa mattina dal sostituto procuratore Luca Olivotto la richiesta di convalida dell'arresto per i quattro giovani albanesi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, indicati come responsabili della rapina ai danni di Giuseppe Spartà, l'imprenditore lignanese di 85 anni picchiato e derubato la notte di venerdì all'interno della sua abitazione di Pineta. Nella giornata di ieri in Procura a Udine, come ha spiegato il procuratore capo Antonio De Nicolo, si è potuto lavorare sulle carte dell'inchiesta condotta dai Carabinieri della stazione di Lignano, della Compagnia di Latisana e del Nucleo investigativo di Udine, che nelle ore immediatamente successive all'episodio sono riusciti a fermare i quattro sospettati, poi condotti in stato di fermo in carcere a Udine. Per uno dei quattro, che era stato espulso dal territorio nazionale, ieri è scattato - ma per quest'altra contestazione - il processo per direttissima: arresto convalidato, ma il giovane non sarà rimesso in libertà, perchè resta in carcere per l'agguato di Lignano.

L'INCHIESTA

Un lavoro lungo quello cominciato con l'apertura del fascicolo che riporta l'ipotesi di reato di rapina e sequestro di persona, perché dei quattro soggetti individuati, solamente duerisulterebbero gli autori materiali del pestaggio e della rapina, così come raccontato dalla testimonianza dello stesso malcapitato Spartà, ancora ricoverato in ospedale a Latisana a seguito dei traumi e delle contusioni rimediate. Per gli altri due complici c'è da individuare il ruolo svolto durante il blitz criminale ed accertare quindi le responsabilità. Elementi utili potrebbero arrivare oggi dagli interrogatori di garanzia che verranno svolti all'interno del penitenziario di via Spalato, con il Giudice per le indagini preliminari che poi si riserverà entro le 48 ore successive la decisione sulla convalida degli arresti. Da quanto ricostruito rispetto agli attimi di vera paura e terrore vissuti da Spartà, concessionario del noto lounge bar Frecce Tricolori dell'ufficio 7 di Lignano Pineta, i banditi lo hanno picchiato e rapinato all'interno dell'appartamento situato in una palazzina di via Giardini, oggetto attualmente di un intervento di ristrutturazione.

IL COLPO

Ed è proprio grazie all'impalcatura montata attorno all'edificio che i malviventi sono riusciti ad arrampicarsi e salire al secondo piano dove l'uomo abita da solo. Una zona nel periodo invernale abitata da poche persone perchè principalmente costituita da immobili utilizzati come seconde case per l'estate. Spartà, secondo quanto da lui stesso raccontato, dal letto dell'ospedale di Latisana in cui è stato ricoverato con quattro costole rotte, è stato preso alle spalle ed immobilizzato sul letto con una cinghia che gli ha bloccato mani e piedi dopo una serie di pugni che gli hanno incrinato e rotto alcune costole oltre ad avergli provocato lesioni e contusioni al volto. E mentre uno dei rapinatori, pare con accento straniero, gli teneva tappata la bocca, l'altro ha iniziato a rovistare tra le camere e gli armadi, alla ricerca di denaro. Denaro poco più di mille euro - trovato poi in un cassetto, razziato assieme ad alcuni telefoni cellulari. È stata la vicina di casa, udito il frastuono e le grida di aiuto, ad andare incontro a Spartà, il quale una volta liberatosi dalla cinghia, si era presentato sul pianerottolo della palazzina per chiedere soccorso e raccontare dell'aggressione appena subita. Da li immediatamente è scattata la richiesta di intervento al numero unico 112 e tempestivamente sono giunti i carabinieri della stazione di Lignano che nelle ore successive sono riusciti ad individuare i quattro.

