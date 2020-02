IL CASO

UDINE (cdm) «Se ci sono dei problemi, non vanno nascosti. Bisogna affrontarli. Solo così si possono risolvere. Nello stesso tempo bisogna anche valutare le cose che ci vengono dette». Il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi ieri ha risposto in aula a due interrogazioni, di Mariagrazia Santoro (Pd) e Cristian Sergo (M5S) su due casi segnalati all'Associazione di tutela dei diritti del malato di Udine. E ad entrambi ha promesso che andrà a fondo sulla questione, per capire cosa può essere, eventualmente, migliorato. «Non metto in discussione quello che mi dice l'Azienda sanitaria universitaria. Io mi fido dei professionisti del sistema sanitario regionale. Ma allo stesso tempo non mi giro neanche dall'altra parte: ho tutta l'intenzione di andare a guardare dentro queste cose. Considero la denuncia di un problema che esiste un contributo alla sua soluzione, in modo che non capiti ad altre persone. Ma se facciamo di tutta l'erba un fascio, si rischia di sfasciare il sistema», dice l'assessore.

LE RISPOSTE

Riccardi in aula ha replicato alle interrogazioni citando le risposte ricevute dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, che, interpellata dal nostro giornale su entrambi gli episodi segnalati, aveva sin da subito promesso degli accertamenti interni. Per il caso della 86enne dimessa dall'ospedale, che sarebbe stata portata a casa in camiciola sull'ambulanza (secondo il racconto della figlia all'associazione di tutela dei diritti del malato), lo stesso direttore generale Massimo Braganti il giorno dopo la segnalazione aveva porto le scuse dell'ospedale. Nella risposta fornita dall'Azienda e sintetizzata da Riccardi è stato confermato che l'anziana era stata dimessa in camiciola perché gli operatori non avevano reperito immediatamente i vestiti che di solito si trovano sul letto (la figlia ha spiegato che erano dentro una borsa) e che poi era stata effettivamente spostata su una carrozzina per poter essere portata in casa. Per il caso del 92enne che secondo la segnalazione della figlia all'associazione di tutela sarebbe stato lasciato a lungo senza una coperta ma solo con un lenzuolino, sin da subito (come abbiamo riportato contestualmente) l'Azienda aveva assicurato che la dotazione del pronto soccorso era sufficiente per far fronte a eventuali situazioni di iperflusso. Nell'articolata risposta fornita dall'Azienda dopo le sue verifiche, riferita ieri in aula da Riccardi si legge, tra l'altro, che «ad oggi nessuno degli operatori è in grado di ricordare con precisione se il paziente fosse provvisto di coperta», ma «è presumibile che lo fosse». Di nuovo l'ospedale ha rassicurato sul fatto che le coperte sono in dotazione adeguata in Pronto soccorso e che «nel caso in oggetto non sono stati rilevati eventi anomali». Ai consiglieri Riccardi ha garantito che «davanti a domande puntuali non posso che raccogliere informazioni formali dalle Aziende che ne hanno la responsabilità, ma posso garantire che non mi fermerò a questo: se ci sono presunti temi legati a percorsi che non garantiscono risposte adeguate al sistema, cercherò di non fermarmi. Non ho paura di andare dentro un Pronto soccorso a guardare le cose».

CODICE ARGENTO

Santoro (vedi altro articolo) ha però rilevato, anche in aula, che le sarebbero arrivate altre segnalazioni oltre a quelle riferite dall'associazione di tutela. Parla di «almeno tre casi relativi ad anziani» che sarebbero stati segnalati a lei direttamente, tanto da indurla ad allargare l'orizzonte fino a proporre un codice argento per gli anziani fragili in pronto soccorso. Che ne pensa Riccardi? «Sono aperto a tutte le condizioni che consentono alle persone di essere gestite nel migliore dei modi. Se vogliamo dare i titoli, facciamo pure dei codici, ma non credo che questo cambi. Le persone, siano essi anziani o bambini devono avere una risposta adeguata al loro livello di salute. Non credo che serva un codice. Se uno vuol chiamarlo argento o oro o mirra, va bene, ma il problema è la sostanza. Penso che le procedure che debbano proteggere le persone debbano essere solide e rispondere a requisiti di qualità». La sua sensibilità al tema della terza età, assicura, è fuor di dubbio «ma un Pronto soccorso deve dare risposte a tutti, non solo ad una categoria».

