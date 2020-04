NUOVO ALLARME

PALUZZA Tre vittime tra gli ospiti della Casa di Riposo di Paluzza, un altro decesso, il quinto, alla casa di riposo Chiabà di San Giorgio di Nogaro. Le strutture per anziani continuano a rivelarsi i luoghi più drammatici dove la letalità del coronavirus si manifesta dirompente.

ESCALATION IN CARNIA

Si aggrava di ora in ora la situazione dell'azienda per i servizi alla persona di Paluzza, che conserva ancora l'antica denominazione di Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro Matteo Brunetti e che ha visto salire a quota 60 le persone contagiate tra i 90 ospiti della struttura, ai quali si aggiungo 4 operatori sanitari. E tra gli anziani risultati positivi al covid-19 sono tre purtroppo le vittime in sole 24 ore che non hanno retto al virus. Si tratta di Velia Silverio, 87 anni, di Paluzza; Maria Maddalena Del Misser, 80 anni di Comeglians; Elisa Di Doi, di Trasaghis. A darne notizia ieri il sindaco Massimo Mentil che con la direzione della casa di riposo, l'azienda sanitaria e al vicegovernatore Riccardi sta cercando di gestire l'emergenza divenuta drammatica. Il primo cittadino si è stretto idealmente attorno alle famiglie delle tre vittime, agli ospiti e al personale della casa di riposo, asserendo che non saranno mai lasciati soli. «La casa di riposo è stata chiusa alle visite il 5 di marzo ha spiegato il sindaco e nonostante questo, probabilmente attraverso un operatore che non stava bene, ci sono stati i primi casi. Uno è risultato positivo e da martedì sera in poi si è verificato un crescendo di tamponi per valutare la situazione, con 19 positivi su 36 tamponati a mercoledì mattina. Poi sono stati tamponati tutti gli altri ospiti. Stamattina (ieri, ndr) i risultati di queste verifiche, che hanno dato un aumento di 41 casi, portando il dato complessivo a 60. Pur essendo stata attenta la gestione della cosa capiamo quanto subdolo sia questo virus, anche in una situazione di struttura protetta, ora sotto assedio».

INTERVENTO TEMPESTIVO

Come fare a proteggere gli anziani e i lavoratori? «Ci adegueremo a quanto disposto da Regione e autorità sanitarie ha aggiunto Mentil che nel pomeriggio ha incontrato in videoconferenza l'assessore Riccardi .] Un'emergenza di questo tipo, per quanto preparato possa essere il personale, presenta una grande difficoltà. Le persone in prima linea devono avere il sostegno di tutti. Ci vorrà la massima responsabilità». Riccardi dal canto suo ha specificato che «per quel che riguarda la Casa di riposo di Paluzza, i responsabili dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) hanno preso in carico la situazione e il protocollo che adottiamo è quello di non creare dei lazzaretti', quindi mettiamo in atto la divisione interna dei percorsi per garantire sicurezza agli ospiti che non sono stati contagiati. Ma in primo luogo - ha aggiunto - diamo tutta l'assistenza sanitaria necessaria, e che la Casa di riposo di non può fornire, per curare al meglio le persone infettate».

A SAN GIORGIO DI NOGARO

Sempre ieri è stata comunicata anche la quinta vittima tra gli ospiti della Casa di riposo Chiabà di San Giorgio di Nogaro. A renderlo noto il presidente Ivan Franco che ha espresso la profonda vicinanza alla famiglia della deceduta. Si tratta di Teresa Andreuzza vedova Tesan di 83 anni. In seguito all'arrivo di ulteriori referti da parte dell'azienda sanitaria inoltre si è registrata la positività al Covid-19 di un ulteriore ospite e di due altri sanitari. Salgono così a 17 gli operatori contagiati e a 14 gli ospiti positivi. «Tra innumerevoli difficoltà legate agli spazi, è stato creato un reparto isolato Covid, nel quale gli ospiti positivi sono assistiti da un gruppo di operatori che si sta occupando in via continuativa della tutela della loro salute ha fatto sapere il presidente - Non può passare in secondo piano l'amorevole gesto di questo gruppo di operatori che volontariamente hanno deciso di rimanere nella nostra struttura evitando il rientro al proprio domicilio e rimanendo negli spazi dedicati al centro diurno Alzheimer, ora chiuso».

PENSIONATI E SINDACATI

«Un dolore per l'intera regione i lutti nelle case di riposo» afferma Pierino Chiandussi, presidente dell'Associazione anziani e pensionati di Confartigianato che conta oltre 11mila associati. «L'anziano ha diritto alla serenità e alla cura anche nei suoi ultimi anni sottolinea Chiandussi Bisogna garantire l'arrivo dei dispositivi di sicurezza e la prova del tampone per tutti, ospiti e personale di queste strutture che di fatto, operano già come reparti ospedalieri per Covid-19. E prevedere nell'immediato futuro una regolamentazione attenta per la messa in sicurezza preventiva».

Anche Cgil-Cisl-Uil tornano ad appellarsi a Regione e sindaci: «Servono più garanzie sulla sicurezza in casa di riposo e nell'assistenza domiciliare. Serve un piano di emergenza. E i Comuni siano pronti ad assumere nel welfare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

