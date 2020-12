(lz) Sembra rientrare il focolaio di casi positivi alla casa di riposo di Cividale. «Gli ultimi dati sono quelli di venerdì scorso, ovvero una novantina di casi afferma la sindaca Daniela Bernardi gli ultimi tamponi eseguiti sono stati inviati il giorno successivo al dipartimento di prevenzione e stiamo attendendo l'esito, ma il picco dovrebbe essere stato raggiunto e ora si spera che si vada verso la fase discendente». La prima cittadina conferma di essere quotidianamente in contatto con la struttura e comprende «la notevole preoccupazione nata tra i familiari degli ospiti. Anch'io ho ricevuto mail e telefonate, ma posso dire che le videochiamate, quando possibile, vengono fatte per mantenere la comunicazione tra parenti. Purtroppo ci sono problemi legati al personale sottolinea alcuni operatori sono positivi e reperire ulteriore personale non è facile. Nella struttura ci sono due linee telefoniche ma un solo operatore che cerca di evadere tutte le richieste». Una situazione che non sempre rende possibile aggiornare i familiari, preoccupati negli ultimi giorni per il crescente numero di contagi nella casa di riposo. «La struttura sottolinea Bernardi si sta adoperando ed è stata stilata una relazione con tutte le procedure attivate». Nei prossimi giorni con l'esito degli ultimi tamponi eseguiti si saprà se la curva dei contagi calerà.

