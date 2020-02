IL CASO

UDINE Due casi balzati all'attenzione nel giro di pochi giorni. A breve distanza dalla segnalazione dell'odissea del 92enne portato in pronto soccorso il giorno dell'Epifania per una caduta e poi lasciato in barella in mutande e canottiera, senza una coperta, ma solo con un lenzuolo, all'attenzione dell'Associazione di tutela diritti del malato è arrivato il racconto di un'altra figlia, che ha riferito come la madre di 86 anni, affetta da Alzheimer, il 28 gennaio scorso, al momento di essere dimessa dal reparto di Medicina dove era stata ricoverata il 18 gennaio, sarebbe stata riportata a casa «praticamente nuda», con addosso solo la camiciola slacciata. I vestiti, che la figlia aveva preparato, sarebbero rimasti nella borsa chiusa. Sin da subito, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale aveva fatto sapere che avrebbe avviato, come di consueto un'indagine interna per appurare come fossero andati i fatti, ma che comunque si scusava con i familiari dell'anziana.

Ieri, dopo che il caso è stato rilanciato sul nostro giornale, è arrivata una nota dal direttore generale Massimo Braganti, in cui, in attesa delle conclusioni degli audit interni avviati, vengono ribadite «le nostre scuse più sincere». E il vicegovernatore Riccardo Riccardi assicura: «Ho chiesto e aspetto spiegazioni dettagliate dall'Azienda. Se il fatto corrispondesse a verità riterrei indispensabile agire nei confronti di chi ha permesso una situazione inaccettabile».

L'AZIENDA

«È patrimonio acquisito dell'Azienda e di tutti i suoi operatori considerare preziose le segnalazioni su qualsiasi aspetto, non solo tecnico-professionale, che attengano il percorso di cura e di assistenza al paziente. Le segnalazioni che evidenzino possibili errori e debolezze del sistema sono accolti con particolare attenzione e senza pregiudizio - rileva Braganti -. Di prassi sono effettuati approfondimenti per una indispensabile ricostruzione degli eventi che deve condurre, in una cultura consolidata di condivisione delle responsabilità, non alla ricerca di colpevoli, ma alla individuazione di tutti i possibili strumenti di miglioramento per prevenire il ripetersi dell'evento. Le segnalazioni ripetute su un medesimo tema assumono, naturalmente, un peso ancora maggiore e ci impegnano, ancora di più, ad approfondirne le motivazioni ed a monitorare strettamente i comportamenti». E conclude: «Considerati i carichi di lavoro ed il turnover dei pazienti, soprattutto in alcune strutture ed in alcuni periodi dell'anno, la possibilità di una ricostruzione puntuale di un processo diminuisce quanto più è lontano l'evento dalla segnalazione (e ciò vale per le segnalazioni riportate dalla stampa in queste ultime settimane), rendendo difficile sia confermare che smentire la veridicità delle affermazioni rappresentate dagli utenti». Quindi, assicura: «In attesa delle conclusioni che produrranno gli audit interni già avviati, corre l'obbligo di porgere le nostre scuse più sincere riservandoci, altresì, di tutelare in ogni sede l'agito professionale dei nostri operatori laddove gli approfondimenti non trovassero un riscontro oggettivo».

LA POLITICA

La deputata dem Debora Serracchiani, che già aveva portato in Parlamento con un'interrogazione al ministro la vicenda dell'anziano rimasto senza coperte (e morto una decina di giorni dopo, in seguito ad una polmonite) parla di «episodi sconcertanti, da chiarire subito e da evitare che si ripetano. Sarebbe gravissimo se ci trovassimo di fronte a casi non isolati. Ho chiesto l'intervento del ministro della Salute ma è evidente che in primo luogo è la Giunta regionale a doversi attivare immediatamente e rassicurare le famiglie». Sulla segnalazione del caso dell'ultraottantenne «ho immediatamente depositato un'interrogazione al ministro della Salute - spiega - perché è inquietante venire a sapere che all'ospedale di Udine ci sono persone anziane che patiscono il freddo». Si dice «sconcertato» anche il consigliere regionale M5S Cristian Sergo per il racconto di «un'altra figlia a distanza di così pochi giorni dal caso su cui abbiamo interrogato la Giunta, senza ad oggi aver avuto alcun tipo di spiegazione in più. Ci auguriamo che le indagini della Azienda siano rapide e diano le dovute giustificazioni alla famiglia».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA