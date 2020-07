LA VICENDA

POZZUOLO DEL FRIULI Sono entrati in casa, aggredendola e immobilizzandola, per poi intimarle di consegnare denaro e oggetti preziosi. Ancora un'anziana vittima di rapina in Friuli, il settimo caso dall'inizio del maggio scorso, da quanto con l'allentamento delle misure restrittive anti-covid, anche i malviventi hanno rimesso il naso fuori dai loro covi. Stavolta è capitato a Pozzuolo del Friuli, nella frazione di Carpeneto, la scorsa notte. I banditi, tre persone a volto coperto, si sono introdotti furtivamente nell'abitazione di una donna classe 1940 e dopo averla bloccata con la forza, hanno messo a soqquadro le stanze della casa alla ricerca di contanti e monili. Da quanto si è appreso i banditi sono riusciti a sottrarre alcuni gioielli per un valore che deve essere ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana che hanno fatto subito scattare le indagini per individuare i responsabili. La donna rimasta sotto shock dopo il blitz dei rapinatori, ha preso coraggio e ha chiesto aiuto ai vicini di casa, sul posto poi sono giunti gli operatori del 118 che l'hanno medicata per delle lesioni subite alle braccia: ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale. Successivamente ha raccontato l'accaduto ai militari dell'arma che hanno subito dato avvio alle operazioni di rintraccio della banda criminale, utilizzando anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza poste lungo le arterie limitrofe al paese. Il primo episodio di questo tipo, dopo molti mesi di lookdown, si era registrato il 5 maggio a Villa Primavera di Campoformido, presa di mira una anziana e la sua badante con bottino di 10 mila euro. Una settimana più tardi altro ottantenne vittima di aggressione a Campoformido, pochi giorni dopo stesso modus operandi nella zona nord di Udine. E ancora a giugno doppio colpo notturno in alto Friuli tra Gemona e Lauco, replicato sette giorni più tardi nuovamente a Gemona.

Si è ubriacato per sfida, finendo la serata al pronto soccorso di Latisana. È quanto accaduto a un 16enne nella notte tra martedì e mercoledì a Lignano Pineta, nella zona di piazzale Marcello D'Olivo. Il ragazzo è migliorato dopo le cure dei sanitari e ora sta bene. Secondo quanto riferito dai carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto, il giovane sarebbe stato sfidato a ingurgitare alcol da alcuni coetanei che stavano passando la serata con lui. Messo di fronte alle provocazioni del così detto binge drinking, il minorenne ha ceduto. Non reggendo la quantità di alcol assunto è stato successivamente costretto al ricovero.

È stato ritrovato senza vita un settantottenne di Tavagnacco che era andato in cerca di funghi tra i boschi di Socchieve in Carnia. A dare l'allarme intorno alle 13 di ieri il cognato, che non lo aveva visto rientrare a casa. La causa del decesso è probabilmente un malore: l'uomo è stato ritrovato nei pressi della propria auto dai Vigili del Fuoco. Sono state attivate per le ricerche le stazioni di Forni di Sopra e Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza - una decina di tecnici in tutto - e due Unità Cinofile erano pronte a partire.

