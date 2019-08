Antenne per cellulari e 5G, una Commissione valuterà i rischi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una commissione speciale sull'inquinamento causato dalle antenne dei cellulari e gli eventuali rischi per la salute.A istituirla sarà il Comune su richiesta dell'assessore alla Salute, Giovanni Barillari, richiesta che ieri è stata accolta dalla giunta. «Il tema dell'installazione di impianti fissi per telefonia mobile - ha spiegato l'assessore -, è un tema che suscita sempre e legittimamente apprensione e preoccupazione nei cittadini, in particolare in coloro che risiedono in prossimità di antenne nuove o vecchie, ma in tutti in...