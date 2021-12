Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE (Al.Pi.) Iliad ha vinto il ricorso al Tar per l'antenna di via Anton Lazzaro Moro contro il Comune. La società telefonica, infatti, aveva presentato un'istanza per l'installazione di un impianto di radiotrasmissione per telefonia mobile (in questo caso non c'entra il 5G) sul territorio comunale, con una localizzazione conforme al Piano annuale di localizzazione per impianti di telefonia mobile, già presentato al Municipio. Il...