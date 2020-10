Alla fine niente giostre a Udine per la festività simbolo di Santa Caterina, che dopo le bancarelle perde anche il luna park, quest'anno trasferito nel parcheggio dello stadio Friuli. A deciderlo è stato il sindaco Pietro Fontanini che ieri ha firmato una nuova ordinanza per vietare lo svolgimento delle attività ludiche itineranti. La decisione è stata presa a malincuore, dopo aver ricevuto il parere contrario del Dipartimento di Prevenzione alla manifestazione, alla luce dell'aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19. Su tutte le furie gli operatori che protestano e chiedono risposte per il danno economico patito, visto il posizionamento delle rispettive attrazioni già avvenuto in questi giorni. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno nonostante diverse richieste di informazioni e rassicurazioni avvenute nei giorni scorsi. «Il Comune non ha potuto far altro che prendere atto della situazione ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani - di fronte alla comunicazione del dipartimento di prevenzione, è chiaro che il sindaco debba ascoltare il loro parere. Si è quindi dovuto prendere atto di questo». «Il giorno dell'apertura del luna park allo stadio il sindaco si accorge che da settimane sta riprendendo la diffusione del virus e blocca tutto attacca il consigliere comunale di Prima Udine, Enrico Bertossi - Naturalmente non ha mai ascoltato chi gli diceva di non insistere nelle manifestazioni ad alto rischio che provocano assembramenti tipo Friuli Doc e tutto il resto che si è fatto e si tenterà di fare. Questa leggerezza costa ai cittadini udinesi 45.000 euro di spese del Comune e ai poveri attrazionisti tutti i soldi spesi per arrivare a Udine, montare e smontare». A Udine nel frattempo domani gli ufficii demografici di via Beato Odorico da Pordenone 1 resterannoà chiusa per un urgente intervento di sanificazione per sospetto caso di positività al Covid. Gli utenti che avevano un appuntamento per accedere ai servizi saranno ricontattati per concordare un nuovo appuntamento a breve.

