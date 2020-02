GLI EVENTI

UDINE Inaugurazione dell'anno accademico a porte chiuse, o meglio, per pochi intimi, senza il consueto pubblico delle grandi occasioni? Collegamento in streaming per consentire comunque una partecipazione della comunità universitaria? I boatos, più o meno fantasiosi, nei corridoi dell'ateneo, si susseguono. Ma la verità è quella che uscirà oggi dal Senato accademico, come spiega il rettore dell'ateneo di Udine Roberto Pinton. Che, alla domanda se l'inaugurazione di lunedì 2 marzo alle 14.30 (con la presenza originariamente prevista del ministro Manfredi in piazzale Kolbe a Udine) resti confermata risponde senza tentennamenti «sì, ma stiamo valutando la formula». C'è l'idea di farla in streaming? «Tutto da decidere domani (oggi ndr) in Senato accademico». Ora l'attività didattica è sospesa, come all'ateneo di Trieste, alla Sissa e nelle scuole, ma in futuro aule e uffici saranno dotati di erogatori di igienizzante? «Ci stiamo preoccupando di mantenere attivi tutti i servizi. Per queste misure ci confronteremo con l'autorità sanitaria», risponde Pinton.

FAR EAST

L'altro grande evento del futuro (ma un po' meno prossimo venturo) di Udine è ovviamente il Far East film festival, con debutto previsto il 24 aprile. Se il 13 febbraio gli organizzatori, assieme all'assessore Tiziana Gibelli, avevano confermato l'evento, alla peggio con collegamenti digitali con gli ospiti stranieri («Nella peggiore delle ipotesi ci collegheremo con estrema facilità con chi dal Far East non riuscirà a raggiungerci e anche con chi da lì vorrà seguirci», aveva detto Gibelli), ora lo scenario è un cambiato. «Da qui ad aprile c'è ancora tempo. Per ora non ci sono provvedimenti. Qualsiasi decisione prendano gli organizzatori, io li appoggerò. Solo loro hanno in mano tutti gli elementi per sapere se possono spostarlo o devono mantenere la data», dice Gibelli. «Saltare un anno direi di no. Se fosse possibile spostarlo, pur tenendo conto che il calendario dei festival è molto fitto, lo spostino. Altrimenti, vedremo di farlo al meglio di quello che ci sarà consentito. Oggi siamo al primo giorno di allerta, vedremo alla fine della prossima settimana, quando inizieremo ad avere le idee più chiare». Da Berlino Thomas Bertacche si limita a dire che «faremo le valutazioni con lei (Gibelli ndr). Ogni ipotesi è aperta, per il bene di tutti». Antonio Pittioni e Luca Onorio Vidoni (FdI), nel sollecitare un vertice in Comune, hanno detto che «se la situazione dovesse peggiorare, pensiamo che quella del rinvio del Far East sia la soluzione più opportuna per non creare panico e psicosi fra i cittadini di Udine».

PALESTRE E PISCINE

Un po' in ordine sparso ieri mattina il debutto della settimana per piscine e palestre. Per dire: se a Udine e dintorni le vasche erano chiuse, a Trieste la Bianchi ha lavorato come sempre. Per le palestre (ma anche le scuole di ballo) fra Udine e Pordenone situazione a macchia di leopardo: chi ha aperto ma non ha fatto i corsi, chi non ha cambiato nulla della programmazione, chi ha tenuto chiuso. Un rebus. Dopo la riunione dei sindaci, per fare il punto sulla situazione, le idee si sono fatte più chiare, tanto che, per esempio, il presidente dell'Unf Maurizio Vidus, che ieri ha tenuto chiusa la piscina Swim, ha spiegato che «riapriremo, ma solo per l'attività istituzionale. No a gare e a manifestazioni. Faremo solo scuola nuoto, nuoto libero e corsi. Da domani (oggi ndr) riprenderemo la nostra attività».

